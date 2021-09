TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Donnerstag überwiegend nachgegeben. Erneut fielen die chinesischen Börsen stärker, während die Veränderungen an den übrigen Finanzmärkten überschaubar waren.

Laut den Marktstrategen der Deutschen Bank waren die Gründe für die Schwäche die altbekannten Faktoren: Die anhaltenden regulatorischen Eingriffe in die Wirtschaft in China und die Probleme beim Immobilienkonzern Evergrande. "Die Ratingagenturen stufen das Konglomerat in Niedrigst-Ramsch-Terrain ein", hieß es von der LBBW zu der Krise des Konzerns. "Immer klarer wird, dass die chinesische Regierung an Evergrande offensichtlich ein Exempel statuieren will."