Thyssenkrupp Sells AST Stainless Steel Mill to Italian Group Arvedi Autor: PLX AI | 16.09.2021, 09:03 | 71 | 0 | 0 16.09.2021, 09:03 | (PLX AI) – Thyssenkrupp sells AST stainless steel mill to Italian group Arvedi.Further milestone achieved in focusing the portfolio and realigning the groupStainless steel business will profit from new owner’s willingness to invest and attractive … (PLX AI) – Thyssenkrupp sells AST stainless steel mill to Italian group Arvedi.Further milestone achieved in focusing the portfolio and realigning the groupStainless steel business will profit from new owner’s willingness to invest and attractive … (PLX AI) – Thyssenkrupp sells AST stainless steel mill to Italian group Arvedi.

Further milestone achieved in focusing the portfolio and realigning the group

Stainless steel business will profit from new owner’s willingness to invest and attractive development prospects

Parties agree not to disclose purchase price; closing expected within first half of 2022 ThyssenKrupp Aktie jetzt über den Testsieger (Finanztest 11/2020) handeln, ab 0 € auf Smartbroker.de



Wertpapier

ThyssenKrupp Aktie





0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer