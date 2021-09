Blue Lagoons Toll-Mill-Partner (Auftragsverarbeiter) verschickt 2. Lieferung von Gold- und Silberkonzentrat

Vancouver (British Columbia), 16. September 2021. Blue Lagoon Resources Inc. (CSE: BLLG, FWB: 7BL, OTCQB: BLAGF) (das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass der Partner des Unternehmens für die Auftragsverarbeitung, Nicola Mining („Nicola“), nun eine zweite Lieferung von Konzentrat des mineralisierten Materials der Untertagemine Dome Mountain verschickt hat. Die Lieferung an Ocean Partners UK Limited, ein führendes europäisches Rohstoffhandelsunternehmen mit Niederlassungen in sechs Ländern in allen Teilen der Welt, umfasste 96,7 trockene Tonnen Gold- und Silberkonzentrat mit einem Gehalt von 93 g/t Gold und 468 g/t Silber. Sämtliche Konzentratanalysen wurden von Base Met Labs, einer akkreditierten metallurgischen Prüfeinrichtung in Kamloops in British Columbia, durchgeführt.