Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Indaptus Therapeutics Mini-Firma mit +307% – das steckt dahinter Die Aktie von Indaptus Therapeutics (WKN: A3CWZV) konnte sich gestern zwischenzeitlich mit einem Gewinn von +307 % vervierfachen und erreichte in der Spitze einen Kurs von 28,83 US$. Dabei hatte das Papier ein Handelsvolumen von über 2 Milliarden US$. Normalerweise schwankt dieses zwischen 1-2 Millionen US$. Was ist bei dem kleinen Unternehmen, das vor dem […]