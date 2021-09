Goldaktien seitwärts

Seite 2 ► Seite 1 von 3

In einem Club in Münster stecken sich mindestens 72 von rund 380 Gästen trotz der 2G-Regel mit dem Coronavirus an.Das Ereignis liefert folgende Erkenntnisse1. Die Sicherheit der Impfstoffe liegt deutlich niedriger als die bis zu 95 %, die von den Herstellern angegeben werden (in Münster bei maximal 81 % und das unter der Annahme, dass alle Gäste mit dem Virus in Kontakt gekommen sind).2. Der WDR, der Spiegel, die Tagesschau, der Tagesspiegel, die Süddeutsche, rp-online, Westfälische Nachrichten, Bild, der MDR berichten seit mindestens 5 Tagen nicht über die neuen Erkenntnisse über das Versagen der Impfstoffe bei diesem Ereignis (vgl. Google-Suche „Impfdurchbruch“, „Münster“). Eine Suche beim ZDF und bei n-tv.de bleibt komplett ohne Ergebnis. Eine Diskussion, wie gefährlich eine Ansteckung durch Geimpfte in Krankenhäusern oder Pflegeheimen für Vorerkrankte ist, wird gar nicht erst begonnen.Quelle: https://www.24rhein.de/rheinland-nrw/coronavirus-muenster-corona-ausbruch-infektionen-nach-party-club-feiernde-geimpft-genesen-90971959.htmlN-tv.de über eine Studie der britischen Gesundheitsbehörde Public Health England (PHE) über die Untersuchung von 300.000 Delta-Infektionen: „47.000 der Betroffenen waren doppelt mit dem Vakzin von Biontech oder Astrazeneca geimpft. Bemerkenswert ist, dass aus dieser Gruppe 402 der bisher 670 Delta-Toten stammen“.Das bedeutet, dass 253.000 der an Delta Erkrankten nicht doppelt geimpft waren. Aus dieser Gruppe stammen 268 der 670 Delta-Toten.Das bedeutet wiederum, dass die Tödlichkeit der Delta-Infektion bei doppelt Geimpften um den Faktor 8 höher ist als bei Ungeimpften.Quelle: https://www.n-tv.de/wissen/Sind-infizierte-Geimpfte-hochansteckend-article22731825.htmlDie EdelmetallmärkteAuf Eurobasis gibt der Goldpreis bei einem unveränderten Dollar nach (aktueller Preis 48.613 Euro/kg, Vortag 49.049 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold , Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Jahre viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss auch in den nächsten Monaten mit einer eher volatilen Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de/pdf/Smart-Investor-4-2009-S-44-49.pdf) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.