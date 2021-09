Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Aktien Frankfurt Eröffnung Dax etwas erholt nach schwachem Vortag Nach Verlusten zur Wochenmitte haben sich am Donnerstag am deutschen Aktienmarkt zum Handelsauftakt wieder Käufer gefunden. Der deutsche Leitindex Dax kletterte in den ersten Minuten mit einem Plus von 0,37 Prozent auf 15 673,21 Punkte wieder …