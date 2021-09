WARBURG RESEARCH stuft Compugroup Medical auf 'Hold'

Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH

Analyst: Andreas Wolf

Analysiertes Unternehmen: Compugroup Medical

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 87

Kursziel alt: 87

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Warburg Research hat Compugroup von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Die Papiere spiegelten das Wachstumspotenzial des auf Arztpraxen und Krankenhäuser spezialisierten Softwareanbieters bereits wider, schrieb Analyst Andreas Wolf in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Bis zu seinem unveränderten Kursziel von 87 Euro gebe es nur noch recht geringes Restpotenzial./ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2021 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.