Neues BFH-Urteil ermöglicht Steuersparmodell mit vermieteter Immobilie (FOTO)

Im Urteil des BFH wurde eine Immobilie an einen Dritten verkauft. Vorher hattedie Verkäuferin die Immobilie an ihre beiden Kinder verschenkt. Dadurch musstedie Familie - als Gesamtheit betrachtet - insgesamt deutlich weniger Steuernbezahlen. Das Finanzamt und das Finanzgericht Nürnberg haben dieses Vorgehen alssteuerlichen Missbrauch angesehen. Der BFH hat eine solche Schenkung nun jedochendgültig als rechtlich zulässig angesehen.Damit wird eine andere von einzelnen Steuerberatern durchaus kritisch angesehenePraxis von Bankkontakt bestätigt.Die Kunden von Bankkontakt stehen häufig vor dem Problem, dass die vor Jahrengekaufte Immobilie heute ein Mehrfaches des Kaufpreises wert ist - aber derEigentümer hat nichts davon.Es stellte sich daher die Frage: Wie kann man den Wertzuwachs der Immobilienutzen? Die Lösung war frappierend einfach: Verkaufen! Aber nicht an einenDritten, sondern innerhalb der Familie.In erster Linie geht es darum, sich den hohen Wert der Immobilie auch steuerlichanerkennen zu lassen. In der Praxis ist die vor langer Zeit gekaufte Immobiliesteuerlich weitgehend abgeschrieben, obwohl der heutige Verkehrswert einVielfaches beträgt. Die steuerliche Berücksichtigung (Abschreibung) erfolgt aber- wenn überhaupt noch - nur aus dem historisch niedrigen Anschaffungswert.Bankkontakt empfiehlt daher, vor mehr als 10 Jahren erworbene Immobilien zumaktuellen Verkehrswert innerhalb der Familie zu verkaufen. Bei einem Verkauf anden Ehegatten oder in gerader Linie (Kinder, Enkel, Urenkel) ist das besondersinteressant, da keine Grunderwerbsteuer anfällt. Die Einschränkung auf älterebzw. mindestens 10 Jahre gehaltene Immobilien ist wegen ansonsten fälliger