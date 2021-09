Eine Pleite von Evergrande, des größten Immobilienentwicklers Chinas, rückt immer näher. Die (Onshore-)Anleihen von Evergrande sind vom Handel ausgesetzt worden - viele Beobacher sagen, dass damit der Konkurs besiegelt s

Eine Pleite von Evergrande, des größten Immobilienentwicklers Chinas, rückt immer näher. Die (Onshore-)Anleihen von Evergrande sind vom Handel ausgesetzt worden - viele Beobacher sagen, dass damit der Konkurs besiegelt sei. Und das genau 13 Jahre nach der Insolvenz von Lehman Brothers (15. September 2008). Wie wird sich die Führung in Peking nun verhalten? Ist Evergrande nur die Spitze des Eisbergs? Der Hang Seng in Hongkong jedenfalls wieder unter Druck mit -2%, Aktieen wie Alibaba weiter im Sinkflug. Gestern die US-Aktienmärkte dann nach schwachem Beginn doch deutlicher im Plus - aber der Dax und andere europäische Indizes machen die Aufwärtsbewegung nicht mit. Heute im Fokus die US-Einzelhandelsumsätze, morgen dann der große Verfall..

