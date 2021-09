Frankfurt (ots) - Der diesjährige Sommer war weltweit von extremen Wetterlagen

bestimmt - Hochwasser auf der einen, extreme Dürre verbunden mit Waldbränden auf

der anderen Seite. Das schärft das Bewusstsein der Verbraucher,

verantwortungsvoller mit Ressourcen wie Trinkwasser umzugehen. Knapp die Hälfte

der Deutschen plädiert dafür, Wasservorräte besser zu verteilen, wie der

Rabobank Food Navigator zeigt.



Lange standen die Deutschen dem Thema Wetter relativ entspannt gegenüber. In

unseren Breitengraden mit gemäßigtem Klima gab es Sturzfluten oder extreme

Trockenperioden und daraus resultierende Wasserknappheit eher selten. Doch das

Bewusstsein der Deutschen ändert sich gerade, wie der Rabobank Food Navigator

zeigt: Fast jeder Zweite ( 47,0 Prozent ) plädiert dafür, Wasservorräte besser

zu verteilen, um beispielsweise eine wachsende Weltbevölkerung nachhaltig

ernähren zu können.





Die Jahreszeit macht den UnterschiedDer verantwortungsvolle Umgang mit Wasser ist den Befragten seit Beginn derEchtzeitbefragung für den Rabobank Food Navigator wichtig: Er steht seit März2021 konstant auf Platz 3. Nur das Vermeiden von Lebensmittelverschwendung (64,7 Prozent ) und eine weltweite Unterstützung von Kleinbauern ( 53,1 Prozent )zahlen nach Meinung der deutschen Verbraucher noch mehr auf eine ausreichendeErnährung der Weltbevölkerung ein.Mit dem Beginn der warmen Jahreszeit rückte eine bessere Verteilung derWasservorräte immer stärker ins Bewusstsein der Befragten: Waren es im März noch44,2 Prozent , hielten Anfang Juli bereits 55,6 Prozent der Befragten diesesThema für wichtig - eine satte Steigerung von 11,4 Prozentpunkten. Nach denÜberflutungen in Bayern, Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen Mitte Juli gingdie Kurve wieder leicht nach unten. Jetzt, kurz vor dem kalendarischenHerbstbeginn, steht sie bei 47,0 Prozent und ist damit immer noch höher als imFrühjahr.Betroffene BundesländerBeim Blick auf die Bundesländer zeigt sich, dass das Thema gerechteWasserverteilung vor allem die westdeutschen Bundesländer umtreibt. EineAusnahme stellt Berlin dar, das mit 51,2 Prozent auf Platz 3 steht. Am stärkstensorgen sich mit 54,8 Prozent die Menschen in Hamburg um das Wasser, gefolgt vonBremen ( 53,0 Prozent ). Das zeigt, dass auch in noch nicht unmittelbarbetroffenen Gegenden das Bewusstsein wächst. Im Osten, wo die Böden bereits seitmehreren Jahren extrem trocken sind, machen sich vor allem die Einwohner vonSachsen und Mecklenburg-Vorpommern Gedanken: Dort plädiert jeweils fast dieHälfte (beide 43,9 Prozent ) für eine bessere Verteilung von Wasservorräten. In