- Biotechnologiekunde Novozymes baut mit GEA Technologie neues Werk für alternative Proteine in Nebraska, USA

- Auftragswert liegt im deutlich oberen zweistelligen Millionen-Euro-Bereich



Düsseldorf, 16. September 2021 - GEA baut seine Marktposition im dynamisch wachsenden New-Food-Bereich mit einem der größten Aufträge der Unternehmensgeschichte weiter aus. Novozymes, weltgrößter Anbieter von Enzym- und mikrobiellen Technologien mit Sitz in Dänemark, betraut GEA mit der schlüsselfertigen Ausstattung einer Großanlage zur Herstellung von pflanzenbasierten Proteinen, die zur Produktion pflanzlicher Nahrungsmittel benötigt werden. Der Auftragswert liegt im deutlich oberen zweistelligen Millionen-Euro-Bereich. Der Bau wird noch in diesem Jahr beginnen; voraussichtlich Ende 2023 soll die neue Fabrik in Nebraska, USA, ihre Produktion aufnehmen.

"Die Nachfrage nach Lebensmitteln, die eine nachweislich bessere Umweltbilanz als konventionell hergestellte Produkte haben, steigt enorm", sagt GEA CEO Stefan Klebert. "Mit unseren Technologien und Erfahrungen im Skalieren industrieller Applikationen ist GEA optimal aufgestellt, den New-Food-Markt zu bedienen und so einen Beitrag im Sinne unseres Unternehmenszwecks ,engineering for a better world' zu leisten", so Klebert. "Wir freuen uns, Novozymes bei diesem strategischen Projekt als Partner begleiten zu dürfen."

Novozymes entwickelt seit Jahrzehnten fermentierte katalytische - also industriell hergestellte - Enzyme, die für Anwendungen in zahlreichen Branchen Grundlage sind. Erst kürzlich gab das Unternehmen bekannt, in den Wachstumsmarkt funktioneller Proteine, sogenannter Advanced Protein Solutions, für die Nahrungsmittelindustrie zwei Milliarden DKK investieren zu wollen. "Die Investition in eine neue, hochmoderne Produktionslinie in Blair, Nebraska, unterstreicht unser Engagement, die Welt nachhaltig zu ernähren und die wahre Kraft der Biotechnologie zu demonstrieren", so Graziela Chaluppe dos Santos Malucelli, COO and Executive Vice President Novozymes.