Veränderungsdruck steigt dramatisch - CEOs müssen ihren Führungsstil ändern / Weltweite CEO-Befragung

Berlin (ots) - In einer der größten CEO-Umfragen weltweit hat Egon Zehnder knapp

1.000 Firmenchefs befragt, wie sie auf die jüngsten Herausforderungen reagieren

und wie sich ihre eigene Führungsrolle im Unternehmen verändert. Das Ergebnis

zeigt sehr deutlich: Veränderungsdruck lastet nicht nur auf den Unternehmen,

sondern auch - und weitaus stärker als noch vor drei Jahren - auf den CEOs

selbst, die zudem mehr in Flexibilität und Beziehungsmanagement investieren

müssen.



Egon Zehnder, eine weltweit führende Leadership Advisory, veröffentlichte heute

die Ergebnisse einer Studie, in der 972 CEOs auf der ganzen Welt befragt wurden.

An der Erhebung nahmen gut 100 deutsche Unternehmenslenker:innen teil. Zentrale

Frage der Untersuchung: Wie haben sich die CEO-Funktion und -Erwartungen

angesichts großer globaler Herausforderungen und aufkommender Trends verändert?

Die Studie kommt zu dem Ergebnis, dass der Erwartungsdruck, der auf den CEOs

weltweit lastet, dramatisch gestiegen ist. Zugleich müssen sie ihren

Führungsstil radikal ändern. Selbstreflexion und Nahbarkeit werden in der

Führung immer wichtiger. Unternehmenslenker:innen werden sich zunehmend der

sozialen Aspekte ihrer Rolle bewusst: Sie erkennen, dass der Schlüssel zu

unternehmerischem Erfolg auch darin liegt, sich selbst weiterzuentwickeln.







Unternehmenskultur, unter anderem Nachhaltigkeit, wachsende Anforderung an

Gleichberechtigung am Arbeitsplatz und die Forderung nach flexibleren, hybriden

Arbeitsformen. CEOs auf der ganzen Welt überdenken daher sich selbst und ihre

Rolle. Wie wollen sie künftig mit ihren Teams zusammenarbeiten? Auf welche Weise

wollen sie dem Unternehmen Orientierung geben? Wie stellen sie das Unternehmen

auch langfristig zukunftsfähig auf? Im aktuellen komplexen Geschäftsumfeld ist

es für CEOs entscheidend, ihrer eigenen Entwicklung Priorität einzuräumen und

zugleich zu lernen, die Potenziale ihrer eigenen Organisation besser zu nutzen.



Zu den wichtigsten Ergebnissen gehören:



- 90 Prozent der CEOs geben an, dass ihr unmittelbares Umfeld lauter, fordernder

und diverser geworden ist. Auf die Frage nach den Auswirkungen der jüngsten

Umstände auf ihr Unternehmen gaben die meisten CEOs an, die

Entscheidungsfindung und der Wandel hätten sich beschleunigt und die

wirtschaftliche Unsicherheit sei gestiegen. Diese Veränderungen verdeutlichen

die Komplexität und die rasante Entwicklung, die die Geschäftswelt

umgestalten. Gleichzeitig werden CEOs an immer höheren und herausfordernderen

Stakeholder-Erwartungen gemessen. Deutsche CEOs nahmen diese Veränderung im

internationalen Vergleich nur unwesentlich schwächer wahr. Nichtsdestotrotz Seite 2 ► Seite 1 von 3



