Köln (ots) -



- Ford Fiesta-Facelift setzt auf starke Karosserie-Design-Akzente und

vielseitige Ausstattungsvarianten bis hin zu drei exklusiven Vignale

Top-Versionen

- Fortschrittliche neue Technologien umfassen Matrix LED-Scheinwerfer mit

blendfreiem Fernlicht, 12,3 Zoll große digitale Instrumententafel und

Assistenz-Funktionen wie die Falschfahrer-Warnung

- Elektrifizierter Ford Fiesta EcoBoost Hybrid mit 48-Volt-Technologie vereint

Verbrauchseffizienz mit Fahrspaß - 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe bietet

Komfort

- Ebenfalls überarbeitet: der sportliche Ford Fiesta ST



Ein selbstbewusster Auftritt mit einem starken Design und neuen

Fahrer-Assistenzsystemen sowie fortschrittlichen Mild-Hybrid-Antriebslösungen:

Mit einem umfassenden Facelift macht Ford die aktuelle Generation seines

Kleinwagen-Bestsellers Fiesta fit für den Start in die nächste Produktionsphase.

Der in Köln-Niehl gebaute Drei- und Fünftürer vereint ab sofort ein kraftvolles

Design-Update sowie Assistenz- und Konnektivitäts-Lösungen auf dem aktuellen

Stand der Technik mit einer Vielfalt an Ausstattungslinien, die sich künftig mit

eigenständigen Design-Elementen klarer voneinander unterscheiden werden.







16.550 Euro). Darüber angesiedelt sind die Ausstattungsversionen Titanium,

Active und ST-Line - von diesen drei Ausstattungsversionen gibt es jeweils noch

eine "X" und eine "Vignale"-Version.



- Die Komfortablen: Titanium / Titanium X und Titanium Vignale kombinieren

maximalen Komfort mit einem eleganten Auftritt.

- Die Crossover: Active / Active X und Active Vignale fühlen sich Off Road

genauso wohl wie auf der Straße

- Die Sportlichen: ST-Line / ST-Line X und ST-Line Vignale sehen innen wie außen

sportlich aus und fahren sich auch so.



Sein Debüt feiert auch der Ford Fiesta ST, der ebenfalls ein Facelift erhält und

in der Ausstattungsversion "X" ausgeliefert wird (Preis ab 27.750 Euro)*. Der

von Ford Performance entwickelte dreitürige Kompaktsportler setzt mit adaptiven

LED-Matrix-Scheinwerfern, einem überarbeiteten Kühlergrill und anderen markanten

Details ebenso Zeichen wie mit der außergewöhnlichen Farboption Mean Green

Metallic. Die neuen Ford Performance-Sportsitze mit Ford Performance Polsterung

Sensico in Leder-Optik/Stoff hat Ford selbst entwickelt. Das maximale Drehmoment

des 1,5 Liter großen und 147 kW (200 PS) starken EcoBoost-Dreizylinders legt um

zehn Prozent zu und erreicht nun 320 Newtonmeter (Nm).



Ford Fiesta-Baureihe erstmals serienmäßig mit LED-Scheinwerfern



Generell gilt: Dank hochmoderner Technologie-Lösungen zeigt sich der gründlich



