Unfälle mit wassergefährdenden Stoffen im Jahr 2020 auf niedrigstem Stand seit 2010 / Rückgang vor allem durch weniger Unfälle beim Transport wassergefährdender Stoffe

WIESBADEN (ots) - Im Jahr 2020 wurden in Deutschland 2 023 Unfälle mit

wassergefährdenden Stoffen registriert. Die Zahl der Unfälle ging damit

gegenüber dem Vorjahr um 14,0 % zurück und erreichte den niedrigsten Stand seit

2010. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, ist der

Rückgang hauptsächlich auf weniger Unfälle bei der Beförderung

wassergefährdender Stoffe mit Straßen-, Schienen-, Wasser- und Luftfahrzeugen

zurückzuführen. Im Vergleich zu 2019 verringerte sich die Zahl dieser Unfälle um

17,7 % auf 1 320. Diese Entwicklung dürfte auch auf den Rückgang des

Gütertransports im Jahr 2020 im Zuge der Corona-Krise zurückgehen.



Drei Viertel weniger Schadstoffe freigesetzt als im Jahr 2019





Die bei Unfällen in Anlagen und bei der Beförderung wassergefährdender Stoffefreigesetzte Schadstoffmenge ging im Jahr 2020 gegenüber dem Vorjahr um 75 %zurück: Mit insgesamt 7,7 Millionen Litern traten 23,5 Millionen Liter wenigerSchadstoffe unkontrolliert in die Umwelt aus als im Jahr 2019, als von derungewöhnlich großen Schadstoffmenge von 31,2 Millionen Litern 98 % auf Unfällein Anlagen zurückzuführen waren. Im Jahr 2018 hatte die freigesetzteSchadstoffmenge 10,3 Millionen Liter und damit 2,6 Millionen Liter mehr als imJahr 2020 betragen.Von der insgesamt freigesetzten Menge wassergefährdender Stoffe im Jahr 2020konnten 4,8 Millionen Liter (61,5 %) zum Schutz der Umwelt wiedergewonnen,anschließend genutzt oder ordnungsgemäß entsorgt werden. 3,0 Millionen Liter(38,5 %) konnten nicht wiedergewonnen werden (2019: 2,8 Millionen Liter). Sieschaden der Umwelt dauerhaft.Gut 30 % der aus Anlagen freigesetzten Stoffe waren Jauche, Gülle undSilagesickersaftBeim Umgang mit wassergefährdenden Stoffen in Anlagen wie zum BeispielÖlheizungen, Tankstellen, Biogasanlagen oder Raffinerien passierten 703 Unfälle,das waren 6,0 % weniger als im Vorjahr. Dabei wurden 5,9 Millionen Literwassergefährdende Stoffe freigesetzt (2019: 30,5 Millionen Liter). Bei 1,8Millionen Litern (30,4 %) handelte es sich um Jauche, Gülle, Silagesickersaftsowie vergleichbare in der Landwirtschaft anfallende Stoffe (JGS), dieüberwiegend bei Unfällen in JGS-Anlagen freigesetzt wurden. JGS gilt alsallgemein wassergefährdend und kann in großen Mengen oder bei besonderenörtlichen Verhältnissen Gewässer und Böden gefährden. Von der beim Umgang inAnlagen insgesamt freigesetzten Menge konnten 1,7 Millionen Liter (29,8 %) nichtwiedergewonnen werden (2019: 2,6 Millionen Liter).Knapp 95 % der Unfälle bei der Beförderung passierte mit StraßenfahrzeugenVon den 1 320 bei der Beförderung wassergefährdender Stoffe mit Straßen-,Schienen-, Wasser- und Luftfahrzeugen registrierten Unfällen passierten dieweitaus meisten Unfälle mit Straßenfahrzeugen (1 247 bzw. 94,5 %). Insgesamtwurden bei Beförderungsunfällen 1,9 Millionen Liter wassergefährdende Stoffefreigesetzt, darunter 541 000 Liter Mineralölprodukte und 156 900 Liter JGS.Knapp zwei Drittel (65,9 %) der ausgetretenen Schadstoffe (1 230 100 Liter)konnten nicht wiedergewonnen werdenDie vollständige Pressemitteilung sowie weitere Informationen und Funktionensind im Internet-Angebot des Statistischen Bundesamtes unterhttps://www.destatis.de/pressemitteilungen zu finden.Weitere Auskünfte gibt:Statistiken der Wasserwirtschaft und der klimawirksamen Stoffe,Telefon: +49 611 75 8925www.destatis.de/kontaktPressekontakt:Rückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44www.destatis.de/kontaktWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/32102/5021487OTS: Statistisches Bundesamt