Vestas Gets 3 Orders in Poland Totaling 70 MW Autor: PLX AI | 16.09.2021, 10:04 | 20 | 0 | 0 16.09.2021, 10:04 | (PLX AI) – Vestas has received orders across three wind projects totalling 70 MW in capacity from Eurowind Energy A/S in Poland.At Zniny Damaslawek, Vestas will supply and install 15 V100-2.0 MW turbines and an additional 12 V100-2.0 MW turbines in … (PLX AI) – Vestas has received orders across three wind projects totalling 70 MW in capacity from Eurowind Energy A/S in Poland.At Zniny Damaslawek, Vestas will supply and install 15 V100-2.0 MW turbines and an additional 12 V100-2.0 MW turbines in … (PLX AI) – Vestas has received orders across three wind projects totalling 70 MW in capacity from Eurowind Energy A/S in Poland.

At Zniny Damaslawek, Vestas will supply and install 15 V100-2.0 MW turbines and an additional 12 V100-2.0 MW turbines in 2.2 MW operating mode, for a total project size of 56 MW

The 8 MW Pniewy project will see Vestas supply and install 4 V100-2.0 MW turbines

At Miescisko, which will stand at a capacity of 6 MW, Vestas will supply and install 3 V100-2.0 MW turbines

In addition to supply and installation, Vestas will provide service for all three projects through long-term 20-year Active Output Management 5000 (AOM 5000) service agreements



Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie jetzt über den Testsieger (Finanztest 11/2020) handeln, ab 0 € auf Smartbroker.de



Wertpapier

Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie





0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer