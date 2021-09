Kann die SAP-Aktie in den nächsten Wochen auf ihrem Weg zu den hohen Kurszielen zumindest auf 130 Euro zulegen, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Erträge abwerfen.

Trotz einiger deutlicher Kurskorrekturen geht es mit dem Kurs der SAP-Aktie (ISIN: DE0007164600) seit ihrem Absturz vom vergangenen Herbst nach oben. Seit ihrem Tief vom 2. November 2020 bei 90 Euro näherte sich der Aktienkurs Anfang September 2021 sogar wieder der Marke von 130 Euro an. Danach beförderten Gewinnmitnahmen die SAP-Aktie wieder auf ihr aktuelles Niveau im Bereich von 122,40 Euro.

In den neuesten Expertenanalysen wird die SAP-Aktie mit Kurszielen von bis zu 144 Euro (Baader Bank) als kaufens- oder zumindest haltenswert eingestuft. Kann die SAP-Aktie in den nächsten Wochen wieder die Marke von 130 Euro erreichen, dann könnte eine Investition in Long-Hebelprodukte interessant sein.