Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Vitesco Starke Performance am ersten Börsentag Seit heute notieren die Aktien von Vitesco an der Frankfurter Börse. Die Erstnotiz fand am Morgen im Prime Standard statt. Der erste Kurs lag bei 59,80 Euro. Im frühen Handel steigt der Kurs weiter an. Aktuell notiert das Papier auf Xetra bei 65,00 …