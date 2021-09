Alfasigma weiht das neue Forschungs- und Entwicklungszentrum in Pomezia ein, das nach seinem Gründer Marino Golinelli benannt ist

Ministerpräsident Mario Draghi begrüßte das Projekt in einem Schreiben mit guten Wünschen: „Die Entscheidung, in Forschung und technologische Innovation in Italien zu investieren, ist das, was das ganze Land von seinen innovativsten Köpfen verlangt."

„Das Forschungs- und Entwicklungszentrum von Pomezia, LABIO 4.0, wurde auf den Namen unseres Gründers, Marino Golinelli, eingetragen" , erklärt Ingenieur Stefano Golinelli, Präsident von Alfasigma, „weil er uns gelehrt hat und uns auch heute noch, über 100 Jahre später, lehrt, an die Zukunft und an die Innovation zu glauben. Wir glauben an die pharmazeutische Forschung und an diese gesamtitalienische Erfolgsgeschichte: Das zeigen wir mit unseren Investitionen in Forschung und Entwicklung, aber auch mit der Modernisierung von Produktionsanlagen und dem Erwerb neuer Moleküle und neuer Projekte."

In dem neuen Mehrzweckzentrum befinden sich die Labors für die Entwicklung innovativer Formulierungen, die F&E-Labors für pharmazeutische Technologie, die F&E-Labors für analytische Entwicklung und die neue F&E-Pilotanlage für feste Lebensmittel, zu der noch die Labors für Biotechnologie und Nanotechnologie hinzukommen werden. Diese Anlage stellt eine der Besonderheiten des LABIO 4.0 dar: Sie ist in der Lage, die Produktion von klinisch-experimentellen Chargen für neue Spezialitäten in oraler Form (Granulat, beschichtete und unbeschichtete Tabletten, Kapseln, Chronoide/Minitabs) zu kalibrieren, die in einem Zwischenmaßstab zwischen dem Kilolab (der Größe des technologischen Entwicklungslabors) und der halbindustriellen Produktion arbeiten.