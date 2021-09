Hamburg (ots) - Der deutsche Softwareanbieter COYO und das finnischeSaaS-Unternehmen Smarp schließen sich zusammen. Von Standorten in den USA, derDACH-Region, Großbritannien, Frankreich und Skandinavien aus bedient man denMarkt mittlerer und großer Unternehmen. Zu den aktuellen Kunden gehörenSalesforce, Google , Amazon, die Deutsche Bahn, Asklepios und Ritter Sport.Die Fusion führt das Leistungsspektrum für Employee Communications und Advocacyvon Smarp mit dem Social-Intranet- und den Employee-Engagement-Lösungen von COYOzusammen. Damit bündelt man die Werkzeuge und Expertisen, um die globaleHerausforderung zunehmend mobiler Belegschaften anzugehen. Auch versetzt der neuentstandene Anbieter seine Kunden in die Lage, transformativeVeränderungsprozesse, etwa im Kontext der Digitalisierung, unter engsterEinbeziehung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, erfolgreich zu gestalten.

Die Corona-Pandemie hat der Nachfrage nach digitalen Arbeitsplatzlösungenenormen Schub verliehen. So konnten beide Unternehmen in den letzten drei Jahrenein zweistelliges Umsatzwachstum verzeichnen und bringen es gemeinsam auf über700 Kunden aus den unterschiedlichsten Branchen. Kunden von Smarp und COYOprofitieren von dem erweiterten Portfolio. Es umfasst zukünftigMulti-Channel-Kommunikation, ein Social Intranet, Optionen fürMitarbeiterumfragen sowie Mitarbeiterempfehlungen und einen Marktplatz fürErweiterungen und Integrationen. Bis auf Weiteres werden sowohl Smarp als auchCOYO unter ihren bisherigen Marken weitergeführt und Produktentwicklung sowieVertrieb beider Plattformen planmäßig fortgesetzt.Die Transaktion wurde von Marlin Equity Partners unterstützt, einer globalenInvestmentgesellschaft mit einem verwalteten Kapital von über 7,6 MilliardenUS-Dollar. Gleichzeitig werden das Management und die Gründer von Smarp und COYOsowie der größte Bestandsinvestor von Smarp, Nauta Capital aus London, in dieneue Unternehmung investieren.Jan Marius Marquardt, CEO und Gründer von COYO, kommentiert:"Wir sind begeistert vom großen Potenzial unserer Zusammenarbeit, denn globaleUnternehmen waren noch nie so sehr auf das Engagement ihrer Mitarbeitendenangewiesen wie in Zeiten der Pandemie, zumal vielfach ihre digitaleTransformation noch längst nicht abgeschlossen ist. Aktuell bietet sich unserenbeiden Unternehmen die einmalige Chance, unsere Erfahrungen zu vereinen und zueinem globalen Marktführer aufzusteigen."Roope Heinilä, CEO und Gründer von Smarp, hebt hervor: