LASCANA präsentiert neue Nachhaltigkeitskampagne mit hybridem Show-Konzept im Rahmen der ABOUT YOU Fashion Week in Berlin (FOTO)

Hamburg (ots) - Das Hamburger Unternehmen LASCANA lanciert im Rahmen der

erfolgreichen Zusammenarbeit mit dem Fashion Online Shop ABOUT YOU seine neue

Nachhaltigkeitskampagne mit einer Show auf der ABOUT YOU Fashion Week im

Kraftwerk Berlin und einem begleitenden Brandfilm. Der erste hybride

Kampagnenlaunch von LASCANA wurde im Zuge der ABOUT YOU FASHION WEEK vom 11. bis

15. September in Berlin aufgezeichnet und ist ab dem 16. September als Brandfilm

auf https://youtu.be/SMGu0mjNqzE verfügbar.



Im Rahmen einer innovativen Brand Show präsentiert LASCANA gemeinsam mit dem

Fashion Online Shop ABOUT YOU während der dritten ABOUT YOU Fashion Week seine

neue Nachhaltigkeitskampagne in Berlin. Unter dem Titel "WHO ARE YOU?" bricht

die ABOUT YOU Fashion Week A/W 21 mit klassischen Rollenbildern und zeigt, dass

es in der Modewelt um mehr als nur Stil geht. Denn es geht auch um die Frage,

wie dieser zum Ausdruck gebracht wird - frei von jeglichen Konventionen. Für den

begleitenden Kampagnenlaunch setzt LASCANA auf die neue Form eines hybriden

Show-Konzeptes und ermöglicht auf diesem Wege sowohl einer begrenzten Anzahl von

Zuschauer*innen vor Ort als auch Fashion-Fans zu Hause ein umfassendes

360°-Markenerlebnis. Unter dem Motto "Be feminine in your own way" präsentiert

LASCANA dabei nicht nur die neue Nachhaltigkeitskampagne "so natural" und

gleichnamige Lingerie-, Nachtwäsche- und Fashion-Kollektion, sondern

visualisiert auf dem Laufsteg der ABOUT YOU Fashion Week die weibliche

Vielfältigkeit. Dabei agieren unterschiedlichste Modeltypen, die auf jeweils

individuelle Weise Weiblichkeit widerspiegeln, rund um Kampagnen-Testimonial Kim

Hnzido, die zudem ihr gemeinsames Laufsteg-Debut mit ihrer Schwester Nina Hnzido

feiert, in einem bewegenden Bühnenset, das die Kampagnenwerte transportiert.







innovative Formate und Wege im Hinblick auf digitale Lösungen zu gehen, um

unsere Marke bestmöglich in einem internationalen Fashion-Umfeld zu

positionieren", erklärt Marco Kebbe, der als Geschäftsführer den weltweiten

Vertrieb von LASCANA verantwortet.



Die neue Nachhaltigkeitskampagne von LASCANA punktet aber nicht nur durch einen

innovativen Launch - das Hamburger Unternehmen zeigt auch, dass

Umweltbewusstsein allen steht und macht darauf aufmerksam, dass nur gemeinsam

ein Beitrag zu einem besseren Morgen geleistet werden kann. Unter dem Motto "so

natural" präsentiert LASCANA zusammen mit GNTM-Siegerin und Model Kim Hnzido die

erste Markenkampagne zum Thema Nachhaltigkeit. Die Kampagne wurde von der

Kreativagentur Serviceplan Campaign in München konzipiert und gemeinsam mit der

Hamburger Filmproduktion Markenfilm erfolgreich umgesetzt. Begleitet wird die

Digitalkampagne auf den unternehmenseigenen Kanälen von einer reichweitenstarken

Social-Media-Kampagne und ergänzenden TV-Spots.



Das Herzstück der neuen Kampagne bildet eine nachhaltige Lingerie-, Nachtwäsche-

und Fashion-Kollektion. Die Styles zeichnen sich durch raffinierte Designs und

eine möglichst umweltfreundliche Herstellung aus. Dabei wurde besonderer Wert

darauf gelegt, durch nachhaltige Materialien oder durch eine nachhaltige

Produktion das Ökosystem zu schützen, Wasser beim Anbau durch den Verzicht auf

künstliche Bewässerung einzusparen und im Zuge der Verwendung von u.a.

recycelten Fasern, diese

mit Nachhaltigkeitssiegeln ausgezeichnet.



"Umweltbewusstsein und Stil gehen für uns Hand in Hand. Bei der Visualisierung

unserer ersten nachhaltigen Markenkampagne war es uns daher wichtig, in einem

natürlichen, aber sehr reduzierten Set bestehend aus naturnahen Elementen,

Themenwelten zu erschaffen, die dem Grundgedanken unserer nachhaltigen

Kollektion entsprechen", erklärt Sarah Rissen, Head of Multi-Channel-Marketing

bei LASCANA.



Die neuen nachhaltigen Styles der "so natural"-Kollektion von LASCANA sind ab

sofort im Onlineshop auf http://www.lascana.de , bei großen Partner-Onlineshops

wie Zalando und ABOUT YOU sowie in den LASCANA Stores und auf ausgewählten

Shop-in-Shop-Partnerflächen erhältlich.



Hochauflösendes Bildmaterial der digitalen LASCANA Brandshow steht anbei zum

Downloaden (https://we.tl/t-h8oOVrr7xu) bereit.



Hochauflösendes Bildmaterial sowie ausgewähltes Bewegtbild-Material der "so

natural"-Kollektion stehen anbei zum Downloaden (https://we.tl/t-VBGakSMwnn)

bereit.



Der Kampagnenfilm zur neuen Nachhaltigkeitskampagne von LASCANA ist ab sofort

auf https://www.youtube.com/watch?v=4TOAjwSvn9A verfügbar.



Der Brandfilm von der LASCANA Show ist ab dem 16. September auf

https://youtu.be/SMGu0mjNqzE verfügbar.



Pressekontakt:



Rebecca Hoch

PR Manager LASCANA

Telefon: +49 40 6461 6046

E-Mail: mailto:rebecca.hoch@lascana.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/77092/5021610

OTS: LASCANA





"Die Zusammenarbeit mit ABOUT YOU ermöglicht es uns jedes Mal aufs Neueinnovative Formate und Wege im Hinblick auf digitale Lösungen zu gehen, umunsere Marke bestmöglich in einem internationalen Fashion-Umfeld zupositionieren", erklärt Marco Kebbe, der als Geschäftsführer den weltweitenVertrieb von LASCANA verantwortet.Die neue Nachhaltigkeitskampagne von LASCANA punktet aber nicht nur durch eineninnovativen Launch - das Hamburger Unternehmen zeigt auch, dassUmweltbewusstsein allen steht und macht darauf aufmerksam, dass nur gemeinsamein Beitrag zu einem besseren Morgen geleistet werden kann. Unter dem Motto "sonatural" präsentiert LASCANA zusammen mit GNTM-Siegerin und Model Kim Hnzido dieerste Markenkampagne zum Thema Nachhaltigkeit. Die Kampagne wurde von derKreativagentur Serviceplan Campaign in München konzipiert und gemeinsam mit derHamburger Filmproduktion Markenfilm erfolgreich umgesetzt. Begleitet wird dieDigitalkampagne auf den unternehmenseigenen Kanälen von einer reichweitenstarkenSocial-Media-Kampagne und ergänzenden TV-Spots.Das Herzstück der neuen Kampagne bildet eine nachhaltige Lingerie-, Nachtwäsche-und Fashion-Kollektion. Die Styles zeichnen sich durch raffinierte Designs undeine möglichst umweltfreundliche Herstellung aus. Dabei wurde besonderer Wertdarauf gelegt, durch nachhaltige Materialien oder durch eine nachhaltigeProduktion das Ökosystem zu schützen, Wasser beim Anbau durch den Verzicht aufkünstliche Bewässerung einzusparen und im Zuge der Verwendung von u.a.recycelten Fasern, diese Rohstoffe im Kreislauf zu erhalten . Die Artikel sindmit Nachhaltigkeitssiegeln ausgezeichnet."Umweltbewusstsein und Stil gehen für uns Hand in Hand. Bei der Visualisierungunserer ersten nachhaltigen Markenkampagne war es uns daher wichtig, in einemnatürlichen, aber sehr reduzierten Set bestehend aus naturnahen Elementen,Themenwelten zu erschaffen, die dem Grundgedanken unserer nachhaltigenKollektion entsprechen", erklärt Sarah Rissen, Head of Multi-Channel-Marketingbei LASCANA.Die neuen nachhaltigen Styles der "so natural"-Kollektion von LASCANA sind absofort im Onlineshop auf http://www.lascana.de , bei großen Partner-Onlineshopswie Zalando und ABOUT YOU sowie in den LASCANA Stores und auf ausgewähltenShop-in-Shop-Partnerflächen erhältlich.Hochauflösendes Bildmaterial der digitalen LASCANA Brandshow steht anbei zumDownloaden (https://we.tl/t-h8oOVrr7xu) bereit.Hochauflösendes Bildmaterial sowie ausgewähltes Bewegtbild-Material der "sonatural"-Kollektion stehen anbei zum Downloaden (https://we.tl/t-VBGakSMwnn)bereit.Der Kampagnenfilm zur neuen Nachhaltigkeitskampagne von LASCANA ist ab sofortauf https://www.youtube.com/watch?v=4TOAjwSvn9A verfügbar.Der Brandfilm von der LASCANA Show ist ab dem 16. September aufhttps://youtu.be/SMGu0mjNqzE verfügbar.Pressekontakt:Rebecca HochPR Manager LASCANATelefon: +49 40 6461 6046E-Mail: mailto:rebecca.hoch@lascana.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/77092/5021610OTS: LASCANA