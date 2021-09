Geplanter Sprengstoff-Anschlag auf Hagener Synagoge? Syrer festgenommen Autor: Tichys Einblick | 16.09.2021, 11:37 | 21 | 0 | 0 16.09.2021, 11:37 | Schon wieder an Jom Kippur: Am Vorabend des höchsten jüdischen Feiertages ist die Polizei zu einem Einsatz vor der Synagoge in Hagen ausgerückt. Der „Spiegel“ berichtete am Donnerstagmorgen, es habe einen Hinweis eines „ausländischen Geheimdienstes“ zu einem Islamisten gegeben, der sich im Internet verdächtig verhalten habe. Demnach handle es sich um einen „16-jährigen Syrer“ aus Der Beitrag Geplanter Sprengstoff-Anschlag auf Hagener Synagoge? Syrer festgenommen erschien zuerst auf Tichys Einblick. Ein Beitrag von Gastautor.

