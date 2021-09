Corona-Pandemie treibt Digitalisierung des Rechnungswesens voran / Umfrage von KPMG und LMU München (FOTO)

Berlin (ots) - Die Corona-Pandemie hat die Digitalisierung im Rechnungswesen

vieler Unternehmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz beschleunigt. Das

zeigt die Umfrage "Digitalisierung im Rechnungswesen 2021" von KPMG und der

Ludwig-Maximilians-Universität München, für die zum fünften Mal CFO's, Chief

Accountants und andere leitende Führungskräfte aus 350 Unternehmen in

Deutschland, Österreich und der Schweiz befragt wurden. Untersucht wurden dabei

Status quo und Entwicklungstendenzen der Digitalisierung im Rechnungswesen sowie

Auswirkungen der Pandemie auf die digitale Transformation. 88 Prozent der

befragten Unternehmen haben bis zu 10.000 Mitarbeiter.



So geben 61 Prozent der Unternehmen an, dass die Pandemie die Digitalisierung in

ihrem Rechnungswesen angekurbelt hat. Akzeptanz und Relevanz von

Digitalisierungsprojekten im Rechnungswesen sind bei der Mehrheit (80 bzw. 75

Prozent) gestiegen. Auch wird bestätigt, dass die Beteiligung der Mitarbeitenden

an Digitalisierungsinitiativen zugenommen hat (70 Prozent) und neue Projekte in

den Fokus gerückt sind (64 Prozent). Doch lief die Transformation oft nicht

reibungslos: Für fast ebenso viele Unternehmen (60 Prozent) war die fehlende

Durchgängigkeit von digitalen Prozessen die größte Hürde, und die Hälfte der

befragten Firmen hatte Probleme aufgrund fehlender digitaler Belege und anderer

Dokumente. Rund ein Drittel der Unternehmen sehen Herausforderungen in der

technischen Ausstattung (39 Prozent) und den Zugriffsmöglichkeiten aus dem

Homeoffice (28 Prozent).









Für die nichtfinanzielle Berichterstattung gibt es bei der Mehrheit der

befragten Unternehmen noch keine digitalen Prozesse. Zwei von drei Unternehmen,

die nichtfinanzielle Informationen berichten, nutzen dafür zum Großteil manuelle

Prozesse und haben einen Digitalisierungsgrad von maximal 30 Prozent. Markus

Kreher, Head of Finance Advisory bei KPMG Deutschland: "In den Augen vieler

Befragungsteilnehmer fehlt es bei den nichtfinanziellen Daten weiterhin an

Standardisierung und Qualität. Daraus folgt, dass eine Digitalisierung dieser

Informationsgrundlagen sehr oft noch stockt. Bei diesem sehr wichtigen neuen

Reportingfeld sind aber viele regulatorische Anforderung noch im Unklaren.

Folglich ist auch die prozessuale Abbildung der Reportingprozesse immer noch in

einer Findungsphase."



Weitere Ergebnisse der Umfrage:



- Immer mehr Unternehmen verwenden bei der Digitalisierung des

Purchase-to-Pay-Prozesses papierlose Lösungen. Hierbei haben sich auf der

einen Seite Scanning und OCR-Lösungen und auf der anderen Seite digitale

Einkaufs- und Beschaffungsplattformen bei den Unternehmen durchgesetzt, um

diesen zentralen Prozess möglichst von Ende zu Ende digital abbilden zu

können.

- Die Hälfte der befragten Unternehmen nutzen Cloud-Lösungen flächendeckend oder

in Pilotprojekten; weitere 13 Prozent haben den Einsatz konkret geplant.



Fallbeispiele gewähren Einblicke in die Transformation



Vertieft werden die Ergebnisse durch ein Interview mit Georg Lanfermann vom

Deutschen Rechnungslegungs Standards Committee e.V. (DRSC). Außerdem werden in

der Studie zwei Fallbeispiele präsentiert: Die systematische Weiterentwicklung

der Aufbau- und Ablauforganisation für das Sustainability Reporting bei der



bei der Evonik Industries AG.



Die Studie "Digitalisierung im Rechnungswesen 2021" steht unter diesem Link (htt

ps://home.kpmg/de/de/home/insights/2021/09/digitalisierung-im-rechnungswesen-202

1.html) zum Download zur Verfügung.



