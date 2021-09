Kann die Netflix-Aktie in den nächsten Wochen auf dem Weg zum hohen um weitere 5 Prozent auf 610 USD zulegen, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Erträge ermöglichen.

Laut einer im BNP-Newsletter „dailyAktien“ veröffentlichten Analyse könnte es bei der Netflix-Aktie (ISIN: US64110L1061) weiter nach oben gehen. Hier die Analyse:

„Rückblick: Die Netflix-Aktie schwenkte nach einer starken Rally im Juli 2020 nach einem Hoch bei 575,37 USD in eine Seitwärtsbewegung ein. Diese hielt trotz eines neuen Allzeithochs im Januar 2021 bei 593,29 USD bis 01. September 2021 an. Erst an diesem Tag gelang der Ausbruch. Anschließend zog der Wert auf das aktuelle Allzeithoch bei 615,60 USD an. In den letzten Tagen kam es zu Gewinnmitnahmen. Die Aktie fiel auf die Unterstützung bei 575,37 USD zurück. Gestern zeigte sich wieder leichtes Kaufinteresse.