Medigene hat neue Daten zu präklinischen Tests mit ihrem Lead-Kandidaten im Bereich der T-Zell-Rezeptor-modifizierten T-Zell-Therapien vorgelegt. „Sowohl in vitro als auch in vivo hat die Koexpression des PD1-41BB Switch-Rezeptors und TCR-4 auf TCR-T-Zellen zu einer verstärkten Reaktion auf Antigen geführt“, so das Biotech-Unternehmen aus dem Raum München. Die Daten unterstreichen nach Meinung der Gesellschaft, dass man die ...