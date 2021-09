+ 71% / C'est l'évolution du nombre de trajets en BEV (véhicules électriques à batterie) effectués sur la plateforme de mobilité FREENOW

Paris (ots) - - Après avoir présenté en janvier 2021 son ambition d'atteindre le

Net-Zéro Carbone d'ici 2030, en cette Semaine européenne de la mobilité, FREENOW

annonce ses premiers résultats : 71% d'augmentation des trajets effectués en

véhicules électriques et 20% de nouveaux chauffeurs en voiture électrique

inscrits sur la plate-forme depuis le début de l'année.



- Depuis janvier 2021, FREENOW a intégré près de 130 000 nouveaux véhicules

électriques (vélos, trottinettes, scooters et voitures) sur la plateforme afin

d'élargir son offre de mobilité verte et proposer le plus grand choix de

véhicules électriques en Europe.





- FREENOW a compensé 173 000 tonnes d'émissions de Co2 , ce qui correspond àl'ensemble des émissions produites par l'entreprise et ses services depuis ledébut de l'année 2020.Quelques mois après le lancement du programme Make a Move, qui intègre tous sesobjectifs environnementaux, FREENOW, la première plateforme de mobilitémultimodale en Europe, publie ses premiers résultats sur les progrès réalisés entermes de mobilité électrique. L'entreprise a mis en place des mesures decompensation immédiates, et s'engage à long terme pour atteindre l'objectif de50% de trajets en véhicules entièrement électriques d'ici 2025 puis le Net ZéroCarbone d'ici 2030 .FREENOW en route vers l'électrification de sa flotteLa transition vers les véhicules électriques est une priorité pour FREENOW qui amis en place des actions concrètes dans les 11 pays européens où elle opère.Grâce à cela, le nombre de trajets effectués en véhicules électriques sur laplateforme a augmenté de 71% depuis janvier 2021, et la part des nouveauxchauffeurs actifs en voiture électrique a augmenté de 20% .Une étude publiée par FREENOW sur les préférences et les comportements desEuropéens en matière de mobilité [1] (#_ftn1) montre que la durabilité estdésormais un critère pour choisir un moyen de transport pour 7 européens sur 10. Plus précisément, 50% d'entre eux apprécient beaucoup d'avoir la possibilitéde choisir des courses en véhicules électriques, et 65 % souhaiteraient disposerd'une option " Véhicule électrique " par défaut sur leur application. Parailleurs, 1 Européen sur 5 serait prêt à payer plus cher pour un trajet envéhicule électrique.Zoom sur la France :- Près de 70% des Français prennent en compte la durabilité lorsqu'ilschoisissent un moyen de transport- 1 Français sur 3 est prêt à payer plus cher pour avoir accès à un véhiculeélectrique sur son application de mobilitéParmi les actions menées pour encourager les déplacements plus respectueux de