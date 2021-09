Rückkehr aus dem Home-Office - produktiv werden im Unternehmen und mit den Kunden

Hamburg (ots) - Kompakttraining GmbH & Co. KG mit weiteren aktuellen

Seminar-Terminen im Herbst - bundesweit im bewährten Online- und Präsenz-Format



Viele Unternehmen vor allem in der Industrie und im deutschen Mittelstand stehen

aktuell vor der Herausforderung ihre Mitarbeiter:innen, die lange im Home-Office

waren, wieder in die Unternehmen zu holen und das Geschäft sowie

Kundenbeziehungen zu aktivieren. Und das vor dem Hintergrund einer

wirtschaftlich ungewissen Situation am Markt.





Der Hamburger Weiterbildungsanbieter Kompakttraining GmbH & Co. KG hat genau fürdiese heiße Phase im Herbst passende Themen und regelmäßige Termine im Angebot -die Trainer:innen sind bundesweit für Präsenz-Veranstaltungen unterwegs undbieten die Kurse auch im Online-Format an.Führungskräftetrainings: Mitarbeiter:innen motivierenDie Trainer:innen bieten unter anderem Schulungen für Führungs- undLeistungskräfte(https://www.kompakttraining.de/seminare/fuehrungskraeftetrainings/) an, indenen sie gemeinsam mit den Teilnehmer:innen Ansätze und Werkzeuge erarbeiten,um die Mitarbeiter:innen mental aus dem Home-Office abzuholen und wieder zumotivieren. In den Führungskräfteseminaren mit verschiedenen Schwerpunkten gehtes um den Führungsstil, die Rollen und Verantwortungen einer Führungskraft aberauch die zielgerichtete Kommunikation.Service, Marketing, Vertrieb - Kundenbeziehungen festigenVor einer besonderen Herausforderung stehen alle Fachkräfte und Expert:innen ausden Bereichen Service, Marketing und Vertrieb(https://www.kompakttraining.de/seminare/kundenservice-seminar/) . Durch diePandemie waren sie gezwungen auf rein digitale Kommunikationswege umzusteigen -jetzt fordern die Kunden wieder persönlichen Kontakt und der Außendienst mussaktiviert und Kundenbeziehungen neu aufgebaut werden. Die Trainer:innen desHamburger Seminaranbieters haben auch dafür passende Kurse im Angebot, inwelchen die Teilnehmer:innen mithilfe interaktiver Praxisübungen wieder in ihrenRhythmus finden können.Projekte durchstarten lassenDas Arbeiten von zu Hause und die Pandemie war in einigen Unternehmen zudem eineHerausforderung für die Projekte. Ideen, Ansätze und Abläufe sind ins Stockengeraten und müssen nun wieder anlaufen und in Schwung kommen. In denProjektmanagement-Seminaren der Kompakttraining GmbH & CO. KG(https://www.kompakttraining.de/seminare/projektmanagement-seminare/) erarbeitendie Trainer:innen mit ganzen Abteilungen und Teams die nächsten Arbeitsschrittedafür.Pressekontakt:Kompakttraining GmbH & Co KGi. A. Oliver KutzAnsprechpartner PresseBanksstraße 620097 HamburgFon 040-80 81 375-0Fax 040-80 81 375-41Email: mailto:oliver.kutz@kompakttraining.dehttp://www.kompakttraining.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/80914/5021695OTS: Kompakttraining GmbH & Co. KG