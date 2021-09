München (ots) -



- Digitalisierung in der Wohnungswirtschaft hat Fortschritte gemacht, ist jedoch

noch zu punktuell und wenig strategisch ausgerichtet

- Kulturelle Transformation innerhalb der Firmen teils noch am Anfang,

wenngleich die neuen Arbeitswelten auch in der Wohnungswirtschaft zunehmend

einziehen

- Die Relevanz von Kunden- und Datenmanagement ist in der Führungsebene

angekommen, über 60 Prozent der befragten Unternehmen verfügen nach eigenen

Angaben über Datenstrategie und Data Governance



Nach der Studie in 2018 befasst sich Deloitte in diesem Jahr zum zweiten Mal mit

dem Zielbild der Branche und setzt mit dem Jahr 2025 einen greifbaren Fokus. Die

Befragten gehören zu den Top-20 der größten Wohnungsunternehmen und decken auch

mittelständische Unternehmen ab. Besonderen Fokus legt die interviewgestützte

Studie auf den Stand der Digitalisierung und beleuchtet die organisatorischen

Auswirkungen eines steigenden digitalen Reifegrades bis hin zu deren

strategischer Handhabung und weiteren Entwicklung. Dabei wird klar: Der Weg hat

gerade erst begonnen.







"Mit den befragten Unternehmen hatten wir fast durchweg Interviewpartner, derenDigitale Transformation bereits überraschend weit fortgeschritten ist", sagtBernhard Schreiber, MRICS, der als Senior Manager und Certified Business Advisorim Real Estate Consulting bei Deloitte an der Studie maßgeblich mitgewirkt hat."Es ging uns vor allem um die Diskussion über neue Arbeitswelten, derenHerausforderungen und erste Visionen. Gerade die Pandemie hat ja viele Fragenaufgeworfen - etwa wie die Soft- und Hardwareausstattung für das Homeoffice zurVerfügung gestellt werden kann, wie diese von den Mitarbeitern angenommen wirdund was der Betriebsrat dazu sagt. Aber auch die Etablierung neuerGeschäftsmodelle wurde stark forciert, wobei diese noch wenig ausgereift und imaktuellen Status primär visionär zu verstehen sind. Mit zunehmenderDigitalisierung hat auch das Datenmanagement in der Branche an Relevanz gewonnen- durch entsprechende Strategien und Strukturen soll der Nachholbedarf bedientwerden. Eine erfolgreiche Operationalisierung in alle Ebenen wird die Brancheaber voraussichtlich noch einige Jahre begleiten."Pandemie deckt Unstimmigkeiten in der digitalen Landschaft aufDie Branche galt lange Zeit als wenig digital. Unternehmen hatten einigesaufzuholen - und die Interviewpartner bestätigen, dass sich die Branche indigitalen Fragen gegenüber der Vorgänger-Studie aus 2018 maßgeblichweiterentwickelt hat. Grundsätzlich ist die Prozesslandschaft des Kerngeschäftsso weit digitalisiert, dass die plötzliche Remote-Arbeit im Zuge der Pandemiekeine wesentlichen Einbußen im Tagesgeschäft nach sich zog.