FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Donnerstag bis zum Mittag seine Gewinne weitestgehend halten können. Nach Verlusten zur Wochenmitte hatten sich am deutschen Markt wieder Käufer gefunden. Der deutsche Leitindex stand zuletzt um ein halbes Prozent höher bei 15 694,18 Punkten. Die am Morgen noch übersprungene Marke von 15 700 Zählern bleibt damit aber weiter umkämpft.

Nach einer bisher wenig inspirierenden Börsenwoche bleibe die Stimmung unter den Anlegern angesichts der Hinweise auf eine Konjunkturabkühlung gedämpft, hieß es dazu von Michael Hewson von CMC Markets. Mit Blick auf die weiteren Schritte der US-Notenbank Fed sei auch die Nervosität am Markt weiterhin hoch.