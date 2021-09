La piattaforma di mobilità multiservizio leader in Europa FREE NOW aumenta le corse su veicoli BEV del 71% nel 2021

Milano (ots) - - Dopo aver introdotto il suo programma di riduzione delle

emissioni Move To Net-Zero all'inizio dell'anno, FREE NOW annuncia i suoi

risultati relativi ai veicoli a batteria elettrica (BEV) nel 2021: una crescita

del 71% delle corse su questo tipo di veicoli e un aumento del 20% del numero

dei autisti attivi sulla piattaforma.



- A partire da gennaio 2021, FREE NOW, a seguito ha integrato quasi 130.000

nuovi veicoli elettrici quali scooter elettrici, ebike, monopattini e auto

elettriche nell'app, al fine di allargare la sua offerta di mobilità sostenibile

e diventare la piattaforma con la più vasta scelta di veicoli in Europa.





Seite 2 ► Seite 1 von 4

- In Italia, in particolare, da gennaio a oggi le corse su mezzi ecologici sonoquasi triplicate segnando un +184%- Inoltre, FREE NOW ha compensato 173.000 tonnellate di emissioni di CO2,quantità pari a tutte le emissioni prodotte dall'azienda e dai suoi servizidall'inizio del 2020 in poi.- FREE NOW parteciperà alla EU Mobility Week con diverse attività per promuoverela consapevolezza sulla mobilità urbana sostenibile.FREE NOW, piattaforma di mobilità multiservizio leader in Europa, ha pubblicatooggi gli ultimi dati sulla sua transizione BEV, dopo aver annunciato la suastrategia di sostenibilità olistica - il programma Move to NeT-Zero - cheinclude la compensazione immediata e l'impegno a lungo termine verso il Net-Zerocon l'obiettivo di avere il 50% delle corse su veicoli completamente elettricientro il 2025 e conseguire il target emissioni zero previsto per il 2030 già nelgennaio 2021. Nel corso di quest'anno l'azienda ha puntato sulle corse suveicoli elettrici e, a oggi, le corse su BEV di FREE NOW sono aumentate del 71%,con una crescita di oltre il 20% del numero degli autisti di BEV attivi sullapiattaforma e questo riflette l'impegno che FREE NOW sta mettendonell'elettrificazione della sua flotta. Inoltre, FREE NOW ha integrato almeno130.000 nuovi veicoli elettrici nella piattaforma in tutta Europa, grazie apartnership con brand come TIER, Voi, Emmy, Cooltra, MILES e SHARE NOW. Inquesto modo, FREE NOW è diventata l'app di mobility con la più vasta scelta diveicoli in Europa. In questo contesto l'Italia si posiziona in fascia alta datoche, dopo le integrazioni in app dei monopattini Voi Technology, degli ScooterCooltra e delle auto SHARE NOW i viaggi su mezzi elettrici (taxi e autoelettriche incluse) sono quasi triplicati da gennaio 2021 segnando un incrementodel 184%.Verso la transizione BEVAvanzare verso la transizione BEV è una priorità importantissima per l'azienda.