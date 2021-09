Remax Germany und Planethome Finanzierung gründen mit Maxxfinance neuen Baufinanzierer / Mit Maxxfinance profitieren Kunden von Full Service Portfolio - von der Objektanfrage bis zum Kreditabschluss

Mit der Maxxfinance GmbH erhalten neben privaten Immobilienkäufern auchInvestoren und Gewerbetreibende eine maßgeschneiderte und individuelleBaufinanzierung. Grundlage dafür ist eine enge und bis ins Detail abgestimmteZusammenarbeit zwischen Remax Maklern und Maxxfinance Finanzierungsberatern.Eine umständliche Suche nach Objektunterlagen erübrigt sich ebenso wie einlangwieriger Bankenmarathon bei der Identifizierung von individuellzugeschnittenen Kreditangeboten.Full Service mit durchdachter Aufgabenverteilung"Kaufinteressierte erhalten auf Wunsch bereits bei der Immobilienberatungindividuelle Informationen zur Finanzierung - in direktem virtuellem Kontakt miteinem unserer MAXXfinance Finanzierungsberater. Dabei wird aus Angeboten vonüber 500 Partnern kundenindividuell die beste Lösung mit höchsterServicequalität und Geschwindigkeit selektiert. Somit verfügen Kunden über einensofortigen Überblick über die auf sie maßgeschneiderten Kreditlösungsangebote.Ich freue mich sehr, unsere hohe Fachkompetenz, langjährige Erfahrung unddiversen Alleinstellungsmerkmale in unser Joint Venture einzubringen", sagtDieter John, CEO und Vorsitzender der Geschäftsführung der Planethome Group GmbHund ebenfalls Mitgründer der Maxxfinance GmbH.Die beiden Partner verteilen die Verantwortung auf gemeinsamen Schultern: Remaxübernimmt den Roll-Out, das Marketing und die Verwaltung. Die Durchführung derOnline-Finanzierungsberatung ebenso wie die Implementierung von Technologienliegt wiederum vollständig in den Händen der Planethome Finanzierung GmbH.Über die MAXXfinance GmbHDie MAXXfinance GmbH ist ein im Jahr 2021 gegründeter digitaler Baufinanzierer.Die Vision des aus einem Joint Venture von RE/MAX Germany und der PlanetHomeFinanzierung GmbH hervorgegangenen Spin-offs: Für Menschen den Kauf einerImmobilie so einfach wie möglich zu gestalten. Mit MAXXfinance habenImmobilienkäufer schnellen Zugriff auf Kredite von über 500Finanzierungsanbietern. Auf diese Weise wird eine maßgeschneiderte undindividuelle Finanzierung innerhalb kürzester Zeit ermöglicht. Eine engeZusammenarbeit zwischen RE/MAX Maklern und dem MAXXfinance Berater sorgt fürschnelle Prozesse. Kunden umgehen damit eine umständliche Suche nachObjektunterlagen ebenso wie einen langwierigen Bankenmarathon. Ergänzend zumpersönlichen Service der Finanzierungsberater setzt MAXXfinance konsequent aufneueste Technologien und Prozesse, die deutliche Mehrwerte schaffen. MehrInformationen stehen in Kürze bereit unter http://www.maxx-finance.com .Pressekontakt:Kontakt PR-Agenturschmitt kommuniziert.Michael C. SchmittKaiserstraße 3680801 München+49 89 90411928mailto:maxxfinance@schmitt-kommuniziert.dehttp://www.schmitt-kommuniziert.deKontakt UnternehmenMAXXfinance GmbHSamina JulevicKohlhammerstraße 670771 Leinfelden-Echterdingen+49 711 933 263-30mailto:presse@maxx-finance.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/158614/5021760OTS: MAXXfinance GmbH