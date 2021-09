Seit heute läuft die Bezugsfrist bei der Kapitalerhöhung der 123fahrschule. Man will bis zu rund 0,6 Millionen Anteilscheine platzieren und vor Kosten der Emission damit bis zu 7 Millionen Euro einnehmen. Die neuen Aktien können zu jeweils 11,50 Euro bezogen werden, die Frist hierzu wird voraussichtlich noch bis zum 30. September 2021 laufen. Nicht per Bezugsrecht platzierte Aktien will man institutionellen Investoren zum Erwerb ...