Modern Plant-Based Foods Inc. präsentiert innovative Version des Vegan Roast in Kooperation mit SPUD.ca

DGAP-News: Carsten Schmider Media Relations Publishing / Schlagwort(e): Finanzierung/Produkteinführung Modern Plant-Based Foods Inc. präsentiert innovative Version des Vegan Roast in Kooperation mit SPUD.ca 16.09.2021 / 12:41 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Modern Plant Based Foods (ISIN: CA6076771014; WKN: A2QQE9) freut sich, eine neue Version seines Vegan Roast in einer Co-Branding-Partnerschaft mit SPUD.ca unter ihrer Marke Be Fresh vorzustellen. Der pflanzenbasierte, glutenfreie Roast (Anm.: veganer Braten) wird das ganze Jahr im Angebot sein und hat hervorragende Beurteilungen von Einzelhändlern und Verbrauchern erhalten.

Sustainable Produce Urban Delivery, oder auch SPUD.ca, ist ein Online-Lebensmittelhändler in British Columbia und Alberta mit Schwerpunkt auf dem Verkauf von nachhaltigen, frischen, regionalen Lebensmitteln von Landwirten und lokalen Produzenten. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Vancouver, BC, wurde im Jahr 1997 gegründet und hat sich zum größten Online-Lebensmittelhändler von Kanada mit mehr als 700 Mitarbeitern in allen Märkten, in denen SPUD tätig ist, entwickelt. Vertikal integrierte sekundäre Produktreihen wie Be Fresh und Organic Acres ermöglichen SPUD, Lebensmittelkosten und Abfall zu reduzieren, was gleichermaßen umweltfreundlich wie finanziell attraktiv ist.

Im Gegensatz zu den Angeboten von Mitbewerbern, ist der Vegan Roast von Modern Plant-Based Foods ein 100 % pflanzenbasiertes, gluten-, GMO-, nuss- und sojafreies Produkt mit hervorragendem Geschmack, was besonders attraktiv für viele Verbraucher ist, die an Zöliakie-bedingten Intoleranzen leiden oder weit verbreitete Ernährungsvorschriften einhalten müssen.

"Als wir im Jahr 2020 unseren Vegan Roast auf den Markt brachten, wussten wir, dass wir ein Hauptbestandteil einer ausgewogenen Mahlzeit kreiert hatten, so Cassidy McCord, Chief Corporate Officer von Modern Plant-Based Foods. Die erfolgreiche Testeinführung brachte uns die Aufmerksamkeit einer der Marktgrößen, was zu der Partnerschaft mit Spud.ca führte. Darüber hinaus bringt uns dies unserem Ziel, eine überall bekannte Marke zu werden, einen Schritt näher. Unsere Küchenchefs haben wieder ein firmeneigenes pflanzenbasiertes Produkt kreiert, das gut schmeckt und ein komplexes Geschmacksprofil aufweist. Wir erwarten, dass sich unser Vegan Roast mit der Unterstützung von SPUD und Be Fresh außerordentlich gut verkaufen wird.