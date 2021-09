WARBURG RESEARCH stuft CONTINENTAL AG auf 'Buy'

Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH

Analyst: Marc-Rene Tonn

Analysiertes Unternehmen: CONTINENTAL AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 132

Kursziel alt: 150

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Warburg Research hat das Kursziel für Continental nach der Abspaltung von Vitesco und wegen des damit verbundenen Kursabschlags von 150 auf 132 Euro angepasst, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Für die Papiere der Antriebssparte des Autozulieferers sieht der Analyst Marc-Rene Tonn in einer am Donnerstag vorliegenden Studie im Branchenvergleich einen fairen Wert von 89 Euro./ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2021 / 08:15 / MESZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.