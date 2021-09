Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

DEUTSCHE BANK stuft RIO TINTO auf 'Hold' Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Rio Tinto von 6600 auf 6000 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Analyst Liam Fitzpatrick passte seine Bewertungsmodelle für Bergbaukonzerne in einer am Donnerstag vorliegenden Studie an …