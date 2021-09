Mobilum Technologies verzeichnet monatliches Rekord-Transaktionsvolumen und startet Buybitfast.com

Vancouver (British Columbia), 16. September 2021 – Mobilum Technologies Inc. (CSE: MBLM, OTC: MBLMF, FRA: C0B) („Mobilum“ oder das „Unternehmen“), ein technologieorientiertes Unternehmen, das traditionelle Finanzdienstleistungen über eine konforme digitale Zahlungsinfrastruktur und Digital-Asset-Management-Technologien zugänglich macht, freut sich bekannt zu geben, dass seine 100-%-Tochtergesellschaft Mobilum OÜ im August 2021 ein geschätztes gesamtes Transaktionsvolumen (das „TTV“) von etwa 7,7 Millionen C$ verzeichnet hat, was einem Wachstum von 44 % gegenüber dem Vormonat entspricht.