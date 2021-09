Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 16.09.2021

Kursziel: 26,00

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Patrick Speck



FORTEC beginnt mit Aufbau wiederkehrender Software-Erlöse

FORTEC Elektronik hat gestern die partnerschaftliche Gründung eines Start-Ups im Softwarebereich bekanntgegeben. Damit vollzieht das Unternehmen einen weiteren Schritt in der Entwicklung hin zum Systemlieferanten hochwertiger industrieller Elektronik und erschließt mit der zukünftig eigenen Softwarekomponente einen neuen Geschäftszweig mit höherem wiederkehrenden Erlöspotenzial.



Datenvisualisierung erlangt neue Kompetenzen: Die neugegründete Softwareeinheit namens aushang.online GmbH fungiert fortan als Tochtergesellschaft der DISTEC GmbH und liefert eine erprobte Webapplikation für digitale Aushänge und Wegweiser. Diese können nun in Kombination mit von FORTEC eigenentwickelten und -produzierten 7- bis 75-Zoll-Monitoren des Segments Datenvisualisierung als Package-Lösung in Form von Informationsportalen für verschiedene Einsatzzwecke angeboten werden. Das Anwenderspektrum reicht von Firmenkunden, öffentlichen Einrichtungen, Wohnanlagen, bis hin zu Praxen und anderen Orten mit wechselndem Informationsbedarf, wodurch diese Kundenkreise besser adressiert werden können.



An dem zusammen mit der schulverwalter.online UG gegründeten und von FORTECs COO Bernhard Staller geleiteten Start-Up hält DISTEC mit 55% die Mehrheit der Geschäftsanteile. Auf Fachmessen in Erfurt, Nürnberg und Dresden wird die Gesellschaft die Package-Lösung in den kommenden Wochen erstmals öffentlich präsentieren. Während FORTEC die eigene Hardware bislang ohne Content Management-Systeme veräußerte bzw. dieser Teil der Wertschöpfung Dritten zugutekam, verfügt das Unternehmen nun über ein erstes Puzzleteil für jährlich wiederkehrende Lizenzeinnahmen. Die neuentwickelte Software ist anfänglich auf Monitorklassen zugeschnitten, die u.E. rund 15% des Umsatzvolumens im Segment Datenvisualisierung repräsentieren und soll nach Zielsetzung FORTECs in den nächsten zwei Jahren bereits zu Package-Lösungen mit Umsätzen im einstelligen Mio.-Bereich beitragen und damit auch die Kundenbindung nachhaltig stärken. Die Erreichbarkeit des Erlösziels von 100 Mio. Euro bis 2023 wurde von FORTEC im Zuge dessen erneut bekräftigt.



Rating: Kaufen

Analyst:

Kursziel: 26,00 Euro