aap Implantate AG hebt EBITDA-Prognose für Geschäftsjahr 2021 deutlich an

Die aap Implantate AG ("aap" oder "Gesellschaft") gibt bekannt, dass die Prognose für das EBITDA im Geschäftsjahr 2021 deutlich um ca. 64 % bis zu ca. 80 % auf -2,0 Mio. EUR bis -0,7 Mio. EUR erhöht wird. Hintergrund ist neben geringeren operativen Gesamtausgaben, die durch eine strenge Kostendisziplin in einem wesentlich niedrigeren Umfang anfallen werden, insbesondere ein signifikant verminderter Kostenrahmen für die geplante klinische Humanstudie für die antibakterielle Silberbeschichtungstechnologie. Die Kostenreduktion im Zusammenhang mit der Humanstudie ergibt sich einerseits aus der Entscheidung, wichtiges Know-How intern aufzubauen und die Studie damit mit einem höheren Anteil an Eigenleistung durchzuführen. Andererseits konnten nach Neubewertung aller vorliegenden Erkenntnisse und Neuverhandlung von Verträgen die Gesamtkosten der Studie deutlich reduziert werden. Daneben führt die COVID-19-bedingte Verschiebung des Starts der klinischen Humanstudie in das vierte Quartal 2021 dazu, dass ein geringerer Anteil der Kosten im laufenden Geschäftsjahr 2021 anfallen wird als dies ursprünglich geplant wurde.



Vor dem Hintergrund dieser Entwicklungen passt aap den Ausblick für das Geschäftsjahr 2021 an und erwartet auf Basis eines nunmehr eingeengten Umsatzniveaus von 12,0 Mio. EUR bis 14,0 Mio. EUR (zuvor: 12,0 Mio. EUR bis 15,0 Mio. EUR) ein EBITDA im Bereich zwischen -2,0 Mio. EUR und -0,7 Mio. EUR (zuvor: -5,5 Mio. EUR bis -3,5 Mio. EUR). Ohne die Berücksichtigung von F&E-Projektkosten für die Silberbeschichtungs- und resorbierbare Magnesiumimplantat-Technologien liegen die prognostizierten Werte für das EBITDA jetzt zwischen -1,1 Mio. EUR und +0,2 Mio. EUR (zuvor: -2,8 Mio. EUR bis -0,8 Mio. EUR).