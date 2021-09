GOLDMAN SACHS stuft Suedzucker auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Südzucker auf "Neutral" mit einem Kursziel von 13,50 Euro belassen. Die Eckdaten des zweiten Quartals hätten seine Erwartungen größtenteils erfüllt, schrieb Analyst John Ennis in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 15.09.2021 / 17:43 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben