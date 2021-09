Continental fällt ins Bodenlose. Das ist der Grund.

Continental-Aktionäre dürften heute Morgen zur Handelseröffnung Ihre Kaffeetassen aus der Hand gefallen sein. Denn die Aktie fiel direkt nach der Eröffnung wie ein Stein nach unten. Statt 113 Euro am Vortag fiel der Reifenspezialist auf einmal unter die 100-Euro-Marke und setzt diesen Abwärtstrend seither fort. Zur Mittagsstunde notiert Continental sogar nur noch bei 95 Euro. Doch was schlimm aussieht, ist vorerst kein Grund zur Panik.

Der Grund für den vermeintlichen Absturz ist der Spin-Off der Antriebssparte Vitesco, die seit heute als eigenständiges Unternehmen an der Börse firmiert. Continental-Aktionären wurden für fünf Continental-Aktien je eine Vitesco-Aktie ins Depot gebucht. Der Absturz ist also ausschließlich der Kapitalmaßnahme geschuldet. Vitesco feiert übrigens einen gelungenen Börsenstart. Zwar ging es unmittelbar zur Eröffnung ein gutes Stück nach unten, doch mittlerweile notiert der Wert fast acht Prozent im Plus.

Fazit: Ist der heutige Absturz bei Conti eine gute Kaufgelegenheit? Vielleicht sogar die letzte Chance, den Titel noch einmal für unter 100 Euro abzugreifen? Wir haben Unternehmen und Aktie genau unter die Lupe genommen. Wo sich interessante Einstiegsgelegenheiten eröffnen, lesen Sie hier.

Foto: www.anlegerverlag.de

Kursverlauf von Continental der letzten drei Monate.

