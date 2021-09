US-Rohölbestände sinken deutlich - Preise bleiben auf hohem Niveau

Anzeige

London 16.09.2021 - Die Ölpreise konsolidieren nach den jüngsten Lagerbestandsdaten aus den USA leicht. Das Angebot in den USA wird weiterhin beeinträchtigt, während die Nachfrageprognosen kräftig steigen soll.



Die Energy Information Administration meldete am Mittwoch, dass die Rohölbestände in den USA in der vergangenen Woche um 6,4 Mio. Barrel auf 417,4 Mio. Barrel gesunken sind. Die Bestände liegen damit um sieben Prozent unter dem Fünf-Jahresschnitt. Die Benzinbestände sanken um 1,9 Mio. Barrel und liegen um vier Prozent unter dem Fünf-Jahresschnitt. Die Bestände der Destillate gingen um 1,7 Mio. Barrel zurück und liegen um 13 Prozent unter dem Fünf-Jahresschnitt.