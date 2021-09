Ynvisible und PragmatIC kooperieren bei der Entwicklung flexibler Display-Module

Application example of Ynvisible display module with integrated PragmatIC flexible integrated circuit (Photo: Business Wire)

Viele Anwendungen auf Wachstumsmärkten, etwa im Bereich der intelligenten Verpackungen und im Gesundheitswesen, erfordern ein Display, um beispielsweise zu gewährleisten, dass das Produkt korrekt transportiert wurde oder um seine Echtheit zu garantieren, oder einfach, um wichtige Daten auszulesen. Herkömmliche Displays sind von Natur aus teuer, starr und relativ sperrig, was bedeutet, dass sie sich nicht für Verpackungen oder gedruckte Medien oder für den Einbau in Massenmarkt-Geräte eignen. Die Technologie der gedruckten elektrochromen Displays von Ynvisible eignet sich dagegen ideal für diese Anwendungen und ermöglicht die Herstellung nachhaltiger Displays mit extrem niedrigem Stromverbrauch in neuartigen dünnen und flexiblen Bauformen.

Das Display selbst ist aber nur ein Teil des Puzzles - es wird auch eine Treiberschaltung benötigt, die das Verhalten des Displays steuert. Bislang war dafür eine separate integrierte Siliziumschaltung (oder ein Chip) erforderlich, was nicht nur umständlich und teuer ist, sondern auch die Vorteile eines dünnen und flexiblen Displays beeinträchtigt. Künftig wird Ynvisible eine dünne und flexible integrierte Schaltung (FlexIC) von PragmatIC Semiconductor einsetzen, die in das gedruckte Display eingebaut ist, so dass ein vollständiges Modul entsteht.

Die beiden Unternehmen sehen auch starke Synergien in ihrer Vision, Innovatoren in die Lage zu versetzen, optimierte kundenspezifische Designs in einem Bruchteil des Zeit- und Kostenaufwands zu erstellen, der bei herkömmlicher Elektronik erforderlich ist. Im Rahmen der nun unterzeichneten Vereinbarung wird PragmatIC eine Reihe von FlexICs entwickeln und liefern, die von Ynvisible sowohl in Standard- als auch in kundenspezifische Displaymodule integriert werden.