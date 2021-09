Patriot Battery Metals meldet Mobilisierung des Bohrgeräts in das Konzessionsgebiet Corvette-FCI in der Region James Bay (Quebec, Kanada)

Vancouver, BC, Kanada - 16. September 2021 - Patriot Battery Metals Inc. (das „Unternehmen“ oder „Patriot“) (CSE: PMET) (OTCQB: RGDCF) (FWB: R9GA) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen ein Bohrgerät in sein Konzessionsgebiet Corvette-FCI (das „Konzessionsgebiet“) in der Region James Bay (Quebec) verbracht hat, um dort das erste Bohrprogramm einzuleiten (am 24. August 2021 angekündigt). Im Mittelpunkt des Programms stehen die spodumenhaltigen Pegmatite CV5 und CV6, die Teile des mehr als 25 km langen CV-Lithiumtrends sind, sowie das Kerngebiet des mehr als 10 km langen Kupfer-Gold-Silber-Trends Maven.

Im Rahmen des Bohrprogramms - das bislang erste des Unternehmens auf dem Konzessionsgebiet - werden diese beiden hoch aussichtsreichen Trends zum ersten Mal anhand von Bohrungen erprobt. Dieses Bohrprogramm wird 15 bis 20 Kernbohrlöcher der Größe NQ über insgesamt ungefähr 2.000 Meter umfassen. Rund ein Drittel der Bohrungen werden sich auf den CV-Lithiumtrend, die restlichen zwei Drittel auf den Cu-Au-Ag-Trend Maven konzentrieren. Das Unternehmen hat die Firma Forage Fusion Drilling Ltd. aus Hawkesbury (Ontario) mit der Durchführung der Diamantbohrungen beauftragt; die Leitung des Programms wird von der Firma Dahrouge Geological Consulting Ltd. aus Edmonton (Alberta) verantwortet.

Blair Way, President und Director des Unternehmens, sagt dazu: „Mit der Mobilisierung des Bohrgeräts erreichen wir unseren nächsten Meilenstein in der Weiterentwicklung des Konzessionsgebiets. Die Bohrungen sollten uns zu einem tieferen Verständnis dieser beiden wichtigen Lithium- und Kupfertrends verhelfen. Diese Arbeiten bringen uns auch dem Erwerb einer 50%igen Beteiligung an den FCI-Claimgruppen gemäß der Optionsvereinbarung mit O3 Mining Inc. einen Schritt näher.“

Der Kupfer-Gold-Silber-Trend Maven enthält zahlreiche Mineralisierungen und Vorkommen über einen mehr als 10 km langen Korridor auf dem Konzessionsgebiet. Die wichtigsten Ergebnisse der Oberflächenproben (und den entsprechenden Vorkommen) beinhalten: 3,63 % Cu, 0,64 g/t Au und 52,3 g/t Ag (Elsass), 8,15 % Cu, 1,33 g/t Au und 171 g/t Ag (Lorraine), 3,28 % Cu, 0,78 g/t Au, and 30,1 g/t Ag (Hund), 3,36 % Cu, 0,82 g/t Au, 38,4 g/t Ag (Tyrone-T9) und 1,75% Cu, 1,47 g/t Au und 40,5 g/t Ag (Lac Smokycat-SO). Das Unternehmen hat vor Kurzem eine geophysikalische IP-Resistivitätsuntersuchung über dem Kerngebiet des Maven-Trends abgeschlossen, als abschließendes Explorationshilfsmittel zur genaueren Bestimmung der ersten Bohrziele. Ein Abschlussbericht und die Auswertung dieser Daten werden in Kürze erwartet. Die vorherrschende Gesteinsart entlang des Maven-Trends ist Amphibolit mit Chalkopyrit – Quarz ± Pyrrhotin- Mineralgesellschaften. Der Chalkopyrit ist häufig mit Quarz verbunden und tritt in Form von Versprengungen in Quarzgängen oder in Form von semi-massiven Erzgängen auf. Im Maven-Trend wurden bisher noch keine Bohrprüfungen vorgenommen.