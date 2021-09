Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Datron Brüsch will vom Vorstand in den Aufsichtsrat wechseln Datron-CEO und Mehrheitseigentümer Arne Brüsch plant einen Wechsel in den Aufsichtsrat der Gesellschaft. Sein Vorstandsamt will der Manager Ende 2021 abgeben und sich anschließend nach einer angemessenen Karenzfrist zum Aufsichtsrat der Gesellschaft …