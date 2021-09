Coreo AG: Hauptversammlung - sehr hohe Zustimmungsquoten zu allen Beschlussvorlagen

Coreo stärkt im Zuge von turnusgemäßer Neuwahl Immobilienkompetenz im Aufsichtsrat

Beschlussvorlagen mit mehr als 99 % Zustimmung von Aktionären angenommen

Frankfurt am Main, 16. September 2021 - Auf der in virtueller Form durchgeführten Hauptversammlung der Coreo AG haben sämtliche Beschlussvorlagen eine Zustimmungsquote von über 99 % erhalten. Insgesamt waren 68,69 % des Grundkapitals der Gesellschaft vertreten.

Mit der Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals in Höhe von EUR 8.770.230 sowie bedingten Kapitals in Höhe von EUR 7.522.230 kann die Coreo AG ihren geplanten Wachstumskurs unverändert fortsetzen. Gleichzeitig wurden im Zuge der turnusgemäßen Neuwahlen die Immobilienkompetenz und das Netzwerk nochmals erweitert. Mit der Wahl von Jürgen Faè und Dr. Christoph Jeannée in den Aufsichtsrat hat die Coreo AG zwei ausgewiesene Immobilienprofis gewinnen können, die seit vielen Jahren in unterschiedlichen Bereichen des Immobilienmarkts tätig sind. Der Aufsichtsratsvorsitzende Stefan Schütze dankte auch im Namen des Vorstands Marin N. Marinov ausdrücklich den ausscheidenden Aufsichtsratsmitgliedern Axel-Günter Benkner und Dr. Friedrich Schmitz für ihre Unterstützung und langjährige Begleitung der Gesellschaft. Beide standen für eine Neuwahl nicht mehr zur Verfügung.

Die Abstimmungsergebnisse sind auf der Website der Coreo AG in der Rubrik "Investoren" unter "Hauptversammlung" abrufbar.



Über die Coreo AG

Die Coreo AG mit Sitz in Frankfurt am Main ist ein auf deutsche Gewerbe- und Wohnimmobilien fokussierter Bestandsimmobilienentwickler. Das Immobilienportfolio aus Bestands- und Entwicklungsobjekten bildet das Fundament der drei Ertragssäulen, Vermietungs-, Verkaufs- und Bewertungsergebnis, des Unternehmens. Im Rahmen der wertschaffenden Wachstumsstrategie erfolgen Investitionen in Immobilien mit erheblichem Wertsteigerungspotenzial bei bestehendem Entwicklungsbedarf bevorzugt in Mittelzentren und mit einem Volumen von 5-20 Mio. Euro (sweet spot). Ziel ist der Aufbau eines effizient bewirtschafteten, renditestarken Immobilienportfolios mit einem Volumen von 400 - 500 Mio. Euro innerhalb der nächsten Jahre mittels umsichtiger Entwicklung und dem Verkauf nicht strategischer Objekte.

