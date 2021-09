DGAP-Media / 16.09.2021 / 14:30

New Normal: Neue Maßstäbe im stationären Handel

Kommentar von Dr. Johannes Berentzen, Mitglied der Geschäftsleitung und Leiter Konsumgüter/Handel bei Dr. Wieselhuber & Partner Bekanntlich ist der Mensch ein Gewohnheitstier. Doch: Nach der Pandemie wird nicht alles so sein wie vorher. Ja, Globalisierung und Megatrends wie Neue Mobilität und Neue Technologien werden weiterhin eine bedeutende Rolle spielen. Und auch das Thema Nachhaltigkeit - durch die Krise medial in den Hintergrund gerückt - wird Medien, Politik, Unternehmen und Konsumwelt als Leitthema der Gesellschaft stark beschäftigen. Das Verhalten der Konsumenten hat sich jedoch in den vergangenen Monaten stark verändert, einige Trends wurden durch die Krise beschleunigt, andere sind in dieser Zeit erst an die Oberfläche getreten.