FREE NOW regista aumento de 212% nas viagens em Veículos Elétricos (BEV) desde o início do ano em Portugal

Lisboa (ots) - - 26% das viagens já são totalmente elétricas.



- Desde que lançou a iniciativa "Make a Move ", com o intuito de atingir a

neutralidade carbónica até 2030, a plataforma de mobilidade assinala ainda um

crescimento de 67% no número de BEV e de 71% no total de motoristas activos a

optarem por esta solução.



- Aproveitando o arranque da Semana Europeia da Mobilidade (de 16 a 22 de

setembro), subordinada ao tema da mobilidade sustentável, a FREE NOW acaba de

revelar alguns dos resultados já alcançados no âmbito da iniciativa "Make a

Move". Além dos números já divulgados sobre a realidade portuguesa, a FREE NOW

destaca ainda que, atualmente, a quota de viagens em território nacional de BEV

(Battery Eletric Vehicules - Veículos Elétricos) face ao total é agora de 26%.





A FREE NOW pretende tornar-se na primeira plataforma de mobilidade a atingir onível zero de emissão de carbono até 2030 e desde o começo de 2021, não só emPortugal, tem levado a cabo várias iniciativas com resultados globais bastantepromissores:- +71% de viagens de BEV- +20% de motoristas BEV ativos na plataforma- +130.000 novas bicicletas, scooters e veículos partilhados disponíveis- - 173,000 toneladas de CO2.Os consumidores europeus preferem opções de mobilidade mais sustentáveisAlém de promover meios de transporte mais sustentáveis, a FREE NOW lançouigualmente um inquérito aos seus utilizadores a nível europeu. As questões forampartilhadas online e os respondentes são provenientes de países como Áustria,Alemanha, França, Itália, Portugal, Espanha, Irlanda, Polónia, Roménia e ReinoUnido. Este estudo mostra que:- 7 em cada 10 europeus responde "muito" quando questionado sobre se prefere umamobilidade mais sustentável;- Quase 50% dos inquiridos afirma valorizar "muito mais" viajar em veículoselétricos e 65% confessa que gostaria de ter uma opção-padrão por BEV naaplicação;- E quase 20% mostra-se disposto a pagar mais por viagem de BEV do que por outrotipo de veículos." Todos os números que agora revelamos, quer sejam relativos à nossa operaçãonacional e internacional ou mesmo relacionados com o inquérito lançado a níveleuropeu, deixam claro que existe uma cada vez maior consciencialização dosconsumidores para a necessidade de se moverem de forma mais sustentável. É umaevidência à qual não fugimos e para a qual nos temos vindo a preparar no sentidode responder da melhor forma às pretensões de quem procura os nossos serviços.Os objetivos definidos até 2030 são bastante ambiciosos, mas perfeitamenteexequíveis e julgo até que em Portugal, pela evolução e aceitação que o mercadotem tido, acreditamos que iremos atingir estas metas antes do previsto ",revelaBruno Borges, Country Manager da FREE NOW.Sobre a FREE NOW:A FREE NOW é uma joint venture de multi mobilidade detida pela BMW Group eDaimler AG. Além de TVDE e TÁXI oferece serviços de micro-mobilidade comoe-scooters, e-bike e trotinetes. É composta pelos serviços FREE NOW (16 mercadoseuropeus) e ?eat (5 mercados latino-americanos e 1 europeu). Estes serviçoscontam atualmente com 50 milhões de utilizadores em 16 mercados e mais de 150cidades. A FREE NOW é a maior plataforma de mobilidade da Europa e o operadorcom o crescimento mais rápido na América Latina. No total, conta com cerca de2.000 colaboradores distribuídos por 35 escritórios. A FREE NOW é liderada peloCEO Marc Berg e, em Portugal, Bruno Borges é o Country Manager.