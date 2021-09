Caliditas Says MAA Review of Nefecon Delayed 3 Months in Europe Autor: PLX AI | 16.09.2021, 14:32 | 16 | 0 | 0 16.09.2021, 14:32 | (PLX AI) – Calliditas Updated regulatory timeline for review of MAA in Europe.European Medicine Agency’s (EMA) Committee for Human Medicinal Products (CHMP) has decided to continue the assessment of the marketing authorization application (MAA) for … (PLX AI) – Calliditas Updated regulatory timeline for review of MAA in Europe.European Medicine Agency’s (EMA) Committee for Human Medicinal Products (CHMP) has decided to continue the assessment of the marketing authorization application (MAA) for … (PLX AI) – Calliditas Updated regulatory timeline for review of MAA in Europe.

European Medicine Agency’s (EMA) Committee for Human Medicinal Products (CHMP) has decided to continue the assessment of the marketing authorization application (MAA) for Nefecon under standard procedure assessment timelines, insted of accelerated assessment

Calliditas estimates a potential impact of 3 months on the previously communicated timelines

Calliditas estimates a potential impact of 3 months on the previously communicated timelines

Calliditas estimates expected decision by EMA in the first quarter, 2022



