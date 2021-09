70 Jahre LfA Förderbank Bayern (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

München (ots) -- Bayerische Wirtschaft mit 82 Milliarden Euro gefördert - 430.000 Darlehen anUnternehmen und Kommunen zugesagt- Dr. Bernhard Schwab folgt Dr. Otto Beierl als VorstandsvorsitzenderDie LfA Förderbank Bayern wird in diesem Jahr 70 Jahre alt und begeht das rundeJubiläum mit einer eindrucksvollen Erfolgsbilanz: Seit der Geschäftsaufnahme imJahr 1951 hat die staatliche Förderbank den Mittelstand und die Kommunen inBayern mit mehr als 430.000 zugesagten Darlehen und einem Fördervolumen von rund82 Milliarden Euro unterstützt. Die Anfänge der LfA standen im Zeichen desWiederaufbaus Bayerns. Zunächst als Flüchtlingsbank und schon bald alsFinanzierungspartner für den gesamten Mittelstand sorgt die LfA seither fürChancengleichheit auf der Finanzierungsseite. Mittlerweile unterstützt dieSpezialbank jährlich im Schnitt rund 5.000 kleine und mittlere Unternehmen sowieGründer mit Krediten, Risikoübernahmen und Eigenkapitalangeboten. Zur Stärkungdes Wirtschaftsstandorts Bayern finanziert die LfA zudem auchInfrastrukturvorhaben. Im Corona-bedingten Ausnahmejahr 2020 profitierten sogarmehr als 11.200 Unternehmen und Kommunen von den Finanzierungshilfen der LfA. Inder heutigen Feierstunde wurde zudem Dr. Bernhard Schwab, seit 1. Septemberneuer Vorstandsvorsitzender der LfA, in sein Amt eingeführt. Gleichzeitig wurdeder langjährige Bankchef Dr. Otto Beierl (65) offiziell in seinen Ruhestandverabschiedet."70 Jahre LfA sind auch sieben Jahrzehnte bayerische Wirtschafts- undErfolgsgeschichte. Mit ihrem umfassenden und passgenauen Förderangebot ist sieein wichtiger Partner für bayerische Gründer, mittelständische Unternehmen unddie Kommunen. Die LfA hat den Wandel Bayerns zum modernen Innovations- undHightech-Standort wesentlich mitvorangetrieben und ist heute eine der tragendenSäulen der bayerischen Wirtschaftspolitik", betonte Bayerns Wirtschaftsministerund LfA-Verwaltungsratsvorsitzender Hubert Aiwanger anlässlich des Jubiläums.Finanz- und Heimatminister Albert Füracker hebt hervor: "Die LfA ist einTraditionsinstitut und prägt seit 70 Jahren Bayerns wirtschaftliche Entwicklungentscheidend mit. Das Spezialkreditinstitut ist für die Wirtschaftsförderung inBayern unverzichtbar. Die LfA bietet für viele bayerische Unternehmen nicht nureinen enorm wichtigen Rückhalt, sondern leistet mit ihrer Unterstützung beiExistenzgründungen und innovativen Investitionsvorhaben einen wertvollen Beitragfür Bayerns Zukunft. Der Freistaat kann auch künftig auf seine schlagkräftige