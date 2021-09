Neustadt a. d. W. (ots) - Geschönte Lebensläufe, unpassende Lacher, durchsuchte

Ministerien einerseits, Coronakrise, Klimafrage, demoskopische Achterbahn

andererseits: Der diesjährige Bundestagswahlkampf ist der vielleicht

turbulenteste seit langem. Wer sich trotzdem oder gerade deswegen politisch

engagieren will, sollte wissen: Parteimitglieder, Wahlkampfhelfer oder

Parteispender können Steuern sparen. Die Vereinigte Lohnsteuerhilfe e. V. (VLH)

zeigt, wie das geht.



Parteien finanziell unterstützen: Mitgliedsbeiträge und Geldspenden von der

Steuer absetzen





Mitglieder einer Partei können ihren Mitgliedsbeitrag von der Steuer absetzen.Auch Spenden an Parteien bringen Steuervorteile. Generell werden finanzielleZuwendungen an eine Partei - ob Mitgliedsbeitrag oder Geldspende - in zweiSchritten berücksichtigt:- Beiträge und Spenden in Höhe von bis zu 1.650 Euro für Singles und 3.300 Eurofür Verheiratete bzw. eingetragene Lebenspartner werden zur Hälfte direkt vonder Steuerschuld abgezogen, also maximal 825 Euro oder 1.650 Euro.- Jeder Euro, der über den jährlichen Betrag von 1.650 Euro (Singles) bzw. 3.300Euro (Eheleute und eingetragene Lebenspartner) hinausgeht, kann in der Regelals Sonderausgabe abgesetzt werden - zumindest bis zu einer Höhe von weiteren1.650 Euro für Singles und 3.300 Euro bei Verheirateten bzw. eingetragenenLebenspartnern.Ein Beispiel: Herr Schmidt ist alleinstehend und zahlt in einem Jahr insgesamt2.000 Euro an eine politische Partei, zusammengesetzt aus seinemMitgliedsbeitrag und einer Geldspende. Er macht 1.650 Euro als Steuerermäßigunggeltend und zahlt im Jahr der Mitgliedsbeitrags- bzw. Spendenzahlungentsprechend 825 Euro - also die Hälfte - weniger an Steuern. Und er kannzusätzlich noch 350 Euro als Sonderausgabe geltend machen (2.000 Euro - 1.650Euro = 350 Euro). Doch wie und wo bringt er das alles in den Steuerformularenunter? Ganz einfach: Herr Schmidt trägt 2.000 Euro in der Anlage Sonderausgabenein - alles andere übernimmt das Finanzamt.Fazit: Mitgliedsbeiträge und Spenden an politische Parteien sind also fürSingles bis zu einer Höhe von insgesamt 3.300 Euro steuerbegünstigt, beiVerheirateten und eingetragenen Lebenspartnern bis 6.600 Euro.Gut zu wissen: Bei Spenden und Mitgliedsbeiträge bis zu 200 Euro reicht ein"vereinfachter Nachweis", zum Beispiel ein PC-Ausdruck der Buchungsbestätigung,um den Betrag in der Steuererklärung anzugeben. Ab dem Steuerjahr 2021 sind essogar 300 Euro. Eine amtliche Spendenquittung - also ein schriftlicher Nachweisüber die Spendensumme, umgangssprachlich Spendenbescheinigung oder