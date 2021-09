Nicola Mining Inc. liefert zweite Charge Gold- und Silberkonzentrat aus Nachrichtenquelle: IRW Press | 16.09.2021, 15:01 | 38 | 0 | 0 16.09.2021, 15:01 | VANCOUVER, B.C., 16. September 2021 – Nicola Mining Inc. (TSX.V: NIM) (FWB: HLI), (das „Unternehmen“ oder „Nicola“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die zweite Charge von 105,8 Tonnen Gold- und Silberkonzentrat (Trockengewicht) an Ocean Partners UK Limited[i] („Ocean Partners“) geliefert hat. Am 31. August 2021 gab das Unternehmen die erste Lieferung bekannt, die im Rahmen einer Partnerschaft mit Blue Lagoon Resources Inc. (CNSX: BLLG) produziert wurde. Zusammen mit der ersten Konzentratcharge hat das Unternehmen jetzt 140,9 Tonnen Konzentrat mit einem Gesamtwert von 664.081,36 USD an Ocean Partners geliefert. Ocean Partners erhielt von Wheal Jane Laboratory, einem nach ISO 9001 und ISO 14001 zertifizierten Labor mit Sitz im Vereinigten Königreich, unabhängige Untersuchungsergebnisse mit Gehalten von 101,9 g/t Au bzw. 363,2 g/t Ag. Dies übertrifft die in Rechnung gestellten Gehalte von 85 g/t Au und 430 g/t Ag für die ersten 40 Tonnen und 93 g/t Au und 468 g/t Ag für die aktuellen 105,8 Tonnen. Webinar Nicola Mining wird ein Webinar veranstalten, um die jüngsten Entwicklungen beim Unternehmen zu erörtern. Das Webinar findet am Freitag, den 17. September um 9 Uhr PST/12 Uhr EST (18 Uhr MEZ) statt. Das Management wird nach der Präsentation für Fragen zur Verfügung stehen. Eine Anmeldung zum Webinar ist über den folgenden Link möglich (hier finden Sie auch die Einwahlanweisungen): https://my.6ix.com/n-WeS_YV Qualifizierter Sachverständiger Kevin Wells, P.Geo, ein geologischer Berater des Unternehmens, ist der unabhängige qualifizierte Sachverständiger im Sinne von National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects für die technischen Informationen in dieser Pressemeldung. Über Nicola Mining Nicola Mining Inc. ist ein Junior-Bergbauunternehmen, das an der TSX Venture Exchange und der Börse Frankfurt notiert ist und das hundertprozentige Eigentum an einer Aufbereitungs- und Abraumanlage in der Nähe von Merritt, British Columbia, hält. Das Unternehmen verfügt über vier zentrale Aktiva: - Eine moderne Aufbereitungsanlage im Wert von + $ 30,0 Millionen, die freies Grundeigentum darstellt und der einzige Standort mit der Genehmigung ist, provinzweit Material zu verarbeiten. Seite 2 ► Seite 1 von 3 Nicola Mining Aktie jetzt über den Testsieger (Finanztest 11/2020) handeln, ab 0 € auf Smartbroker.de







